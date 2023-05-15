雲林家扶兒領購物金 給嬤買護手霜

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃為超商加盟主，連續13年贊助發起「母親節超商獻禮」，讓沿海偏鄉家庭到超商採購，今年總額度更從25萬升至30萬，共176戶受扶助家庭各獲1400元購物金，昨天孩童與母親等家人逛超商，有孩子童顏童語「阿嬤的手那麼粗，買1罐護手霜保養」，場面溫馨。

蔡長晃在褒忠、台西、東勢、四湖鄉等加盟開超商，鑑於偏鄉沒有大型賣場，抱持回饋的心情，每年母親節提供購物金給雲林家扶中心，店內為此增加許多文具、書籍、藥妝區，令家扶兒享受如同大賣場採購的樂趣。

昨四個鄉的4間超商同步包場，176戶受扶家庭媽媽或阿嬤帶著孩子前去，共352名親子一起採買，不受其他客人干擾，任意挑選1400元民生物品；讀小五的吳姓學童說「阿嬤妳的手那麼粗，買1罐護手霜保養」為祖母買護手霜、紓壓蒸氣眼罩，令他的祖母很開心孫子懂得孝順。

蔡長晃並未現身，沒辦任何儀式，僅表示希望孩子和媽媽享受母親節；雲林家扶中心主任廖志文說感謝他長期行善，家扶孩子需要幫忙從未缺席，且每戶還送1個母親節蛋糕，「揪感心」。