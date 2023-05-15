聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林家扶兒領購物金 給嬤買護手霜

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
超商加盟業者昨贊助雲林家扶中心孩童1400元購物金到門市採購，有孩童幫祖母買護手霜，獻上一吻。記者蔡維斌／攝影
超商加盟業者昨贊助雲林家扶中心孩童1400元購物金到門市採購，有孩童幫祖母買護手霜，獻上一吻。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃為超商加盟主，連續13年贊助發起「母親節超商獻禮」，讓沿海偏鄉家庭到超商採購，今年總額度更從25萬升至30萬，共176戶受扶助家庭各獲1400元購物金，昨天孩童與母親等家人逛超商，有孩子童顏童語「阿嬤的手那麼粗，買1罐護手霜保養」，場面溫馨。

蔡長晃在褒忠、台西、東勢、四湖鄉等加盟開超商，鑑於偏鄉沒有大型賣場，抱持回饋的心情，每年母親節提供購物金給雲林家扶中心，店內為此增加許多文具、書籍、藥妝區，令家扶兒享受如同大賣場採購的樂趣。

昨四個鄉的4間超商同步包場，176戶受扶家庭媽媽或阿嬤帶著孩子前去，共352名親子一起採買，不受其他客人干擾，任意挑選1400元民生物品；讀小五的吳姓學童說「阿嬤妳的手那麼粗，買1罐護手霜保養」為祖母買護手霜、紓壓蒸氣眼罩，令他的祖母很開心孫子懂得孝順。

蔡長晃並未現身，沒辦任何儀式，僅表示希望孩子和媽媽享受母親節；雲林家扶中心主任廖志文說感謝他長期行善，家扶孩子需要幫忙從未缺席，且每戶還送1個母親節蛋糕，「揪感心」。

超商 母親節 阿嬤

延伸閱讀

最怒母親節！出軌爸要求兒子「陪小三過節」 男秒拒：當我傻了嗎？

母親節送給媽媽們的禮物 台灣基進要女性投入社區民防

全國最大里自辦母親節表揚 母女同台受獎傳佳話

孟耿如歡度第一個母親節 曝私照「震驚到以為在做夢」

相關新聞

台南環局 試辦大樓垃圾清運路線

台南市3121處公寓大廈的垃圾多數委外處理，但萬物齊漲，處理費也愈來愈高，住戶求助環保局清運。市府指出，大樓垃圾清運除要...

事業廢棄物亂倒 南市府加強查緝

國內事業廢棄物亂倒嚴重，出現「北廢南送」現象，台南市政府成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組來因應，半年來查獲違規亂倒117...

阿里山參賽茶 月底展售

嘉義縣高山茶今年受低溫、少雨影響，春茶估計減產3至5成，平均採收期延後約2周，導致梅山鄉農會舉辦春季優良茶競賽僅756件...

雲林家扶兒領購物金 給嬤買護手霜

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃為超商加盟主，連續13年贊助發起「母親節超商獻禮」，讓沿海偏鄉家庭到超商採購，今年總額度更從2...

嘉市崇文國小停車場將施工 衝擊交通

嘉義市政府爭取前瞻計畫核定補助嘉北國小、義昌公園、崇文國小3處立體停車場，崇文國小流標19次終於在3月定約，預計暑假動工...

廣角鏡／鳳凰花「出大景」

今年疑因降雨偏少，各地鳳凰花熱情綻放，台南山上花園水道博物館有一棵樹齡近一甲子、逾8公尺高鳳凰樹綻放豔紅，遊客驚喜「出大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦