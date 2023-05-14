修復影片首映接地氣 學甲慈濟宮播逾50年前上白礁影片

台南學甲慈濟宮在台北電影蒐藏家博物館協助，日前將民國60年上白礁遶境廟會珍貴8厘米影片修復，昨晚安排在廟埕首映，不少與會長輩看著逾50年前珍貴影片重現難掩情緒激動，也讓這場放映會更接地氣。

該影片是慈濟宮民國60年委託專人以8毫米影帶拍攝上白礁遶境；後隨時間更迭被遺忘，直至2019年在廟內檔案室意外發現這批16毫米及8毫米膠卷，不乏已發霉、劣化。

2020年廟方委託南藝大保存中心團隊先搶救民國70年拍攝的16毫米膠片，將40年前學甲上白礁祭典進香、全國藝陣比賽等精彩影像重見天日。

去年再委託電影蒐藏家博物館進行10卷8毫米電影膠片物理修復和數位化，半年前進行物理修復並掃描為數位檔案，完成後共有3卷膠片、長約70分鐘，本月10日對外發表。

昨晚首度公開放映，不少長輩到場觀賞，有人邊看著畫面談及當年遶境點滴，從台南市區來的蔡先生還搭公車1小時餘趕來觀賞。

慈濟宮副董事長陳俊男表示，這批影片拍攝時他僅3歲，珍貴影片重現彌足珍貴。陳俊男會後邀請學甲十三庄老、中、青三代民眾，一起分享心得。

會中也加映完成修復的民國70年上白礁活動16毫米膠片及今年委託李杰翰導演團隊拍攝的2023年上白礁活動。

政治大學華人宗教研究中心研究員洪瑩發在片中也發現在大陸保生大帝遶境失傳的十二生肖陣頭。