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總舖師席開兩百桌 邀台南鄉親品嘗鳳梨竹筍在地料理
台南鳳梨好笥季-鳳梨好筍雞農產業文化活動下午在龍崎文衡殿廣場舉行。龍崎區公所及龍崎區農會推出在地生產的優質鳳梨、綠竹筍及跑山雞料理。傍晚在地著名總鋪師李榮東、黃永順及盧正治席開200多桌，邀請鄉親來品嘗用鳳梨竹筍還有雞肉製作的特色美食。
今午先舉辦有「2023藝如春風走透透」劇團表演、農特產青農市集、土雞料理教室、士雞推廣試吃等，現場還有綠竹筍分級展示、龍崎竹編藝品展示＋竹編 DIY、「草地博士林仙化老師龍崎竹編彩繪展」、鳳梨套圈圈、闖關遊戲通關換鳳梨挫冰等趣味活動。
市長黃偉哲與立委王定宇、林宜瑾、在地市議員、龍崎區區長陳新澈等南關線區長、農業局局長李建裕等為龍崎特產代言，現場氣氛熱烈。
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