寶島歌王也是禁歌之王？文夏故事館20日開幕說幕後故事

「寶島歌王」文夏原來也是「禁歌之王」，生涯竟有有高達99首歌曲遭禁唱！在文夏的故鄉台南麻豆打造的文夏故事館今天宣布下周20日開幕，將圖文並茂述說文夏禁歌背後不為人知的故事。

「若想起故鄉，目屎就流落來，⋯⋯，媽媽請妳也保重」，這首文夏所填詞與翻唱的〈媽媽請你也保重〉在華人圈傳唱一甲子，但是你知道嗎？這首歌當年遭警備總部以「軍人在軍中傳唱想媽媽會懷憂喪志」禁唱30年。還有大家耳熟能詳的〈黃昏的故鄉〉當年也禁唱。

文夏故事館將推出七大主題內容包括：文夏的房間、文夏大相簿、文夏的曲盤、文夏的禁歌、文夏暢遊日本、寶島歌王的歌仔冊及隨片登台的文夏，其中「文夏的禁歌」預料將特別引起民眾好奇。

〈媽媽請你也保重〉唱出了出外打拚遊子對故鄉與母親的思念之情，警總卻以會「導致國軍懷憂喪志」一禁30年。〈黃昏的故鄉〉則是「歌詞可能會引發思鄉之情致腐蝕軍心」同樣禁唱。台語歌曲解禁後江蕙、洪榮宏等知名歌手都曾翻唱文夏的經典歌曲。

台南市文化局表示，20日在麻豆總爺藝文中心開幕的「文夏故事館」將細說從頭，帶領大家回到「那個有歌唱不得」的過往歲月。

文夏出身麻豆，一生灌錄歌曲多達1200首，歌壇資歷超過一甲子，〈媽媽請你也保重〉、〈黃昏的故鄉〉都是經典歌曲。他在歌壇的漫長歲月剛好也是台灣的「禁歌」時期，除上述兩首還有高達99首歌曲遭禁，因此他除有「寶島歌王」的稱號外，也被稱為「禁歌之王」。

文夏94年的璀璨音樂人生，也恰恰見證往昔台語歌盛況。設在麻豆總爺藝文中心的「文夏故事館」紀念這位麻豆歌王，台南市文化局邀請想了解親近文夏音樂人生的民眾，參與故事館開幕活動。