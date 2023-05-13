母親節前夕 印越菲泰新住民捲紙作母親卡寄回國傳思念

母親節前夕移民署南區事務大隊台南第一服務站邀請印、越、菲、泰等國新住民，學習以立體捲紙製作「愛與思念」卡片，並寄回家鄉、表達對家人思念之情。新住民雖然來自不同國家，對媽媽的思念都相同，齊聚一堂分享家鄉趣事，要在愛與歡笑氣氛度過溫馨的母親節。

指導製作的越南籍范玉映因喜愛手工藝，自學越南傳統技藝立體捲紙，以一張張細長的紙片透過捲折彎捻，在畫紙上呈現各式立體圖案，色彩艷麗且獨樹一格。她說，捲紙不僅是別具意義的生活藝術，也是思念家鄉的方式。

范玉映帶領10多名新住民製作獨一無二的捲紙卡片，並寫下對母親思念與祝福的話語，大家最後也親手將卡片投入郵筒，希望家鄉的母親能收到這份充滿愛與思念的心意。

「沒想到第一次親手做母親節卡片是在台灣！」泰國籍新住民莉莉說，世界各國的母親節不盡相同，例如泰國的母親節是在8月12號這一天，而非很多國家在5月的第二個星期日，近年因疫情關係不能經常返回泰國，加上自己在台灣養育下一代，才深刻了解媽媽的辛苦，希望透過親手製作的捲紙卡片給家鄉母親一個驚喜。

莉莉說，要讓媽媽放心並傳達自己在新環境努力學習新語言與各項技能，帶領孩子一起成長，在台灣活出燦爛獨特的新生活。

第一服務站主任林志鴻表示，每個孩子無論幾歲永遠都是母親掛念的對象，藉手作捲紙卡片活動，讓在台新住民們傳達對家鄉的思念，也讓遠在家鄉的母親都知道自己的親人在台灣過得幸福又充實。