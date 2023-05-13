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外來種綠鬣蜥嘉義縣組移除大隊發賞金 隔壁嘉市飼主當寵物

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市林姓飼主將綠鬣蜥當經營的日本料理店招牌寵物，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
嘉義市林姓飼主將綠鬣蜥當經營的日本料理店招牌寵物，受客人歡迎。記者魯永明／攝影

外來種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，縣府招募民眾成立移除大隊，移除有賞金，隔壁嘉義市府雖也執行移除，但不組移除隊、不發賞金，市區有2人登記養3隻綠鬣蜥當寵物，其中林姓飼主將綠鬣蜥當經營的日本料理店招牌寵物，受客人歡迎。

「綠鬣蜥像電影酷斯拉，受小朋友歡迎」，林姓飼主說，綠鬣蜥養4年關在籠子，取名「綠綠」，雜食性爬蟲不危險，放置日本料理店，受客人歡迎，他向市府登記飼養，不能違反動保法、野保法，不能野放，飼養過程未被咬過，綠鬣蜥尾巴很有力量，被掃到會受傷。

市府建設處農牧科說，市區登記養綠鬣蜥有2人共3隻，去年移除11隻、前年移除19隻，市轄野外綠鬣蜥只零星出現，未成立捕蜥大隊，接獲有人舉報，委託廠商捕捉。

反觀，隔壁縣府農業處畜產保育科為移除破壞農作物綠鬣蜥，招募民眾組移除大隊，委託嘉大舉行防治訓練工作坊課程，學員完成專業基礎及實務訓練課程合格後，就能執行綠鬣蜥移除，基於維護動物福利，未完訓者不可擅自捕捉綠鬣蜥，以免觸犯野生動物保育法。

林務局補助獵除獎勵賞金：綠鬣蜥吻肛長小於20公分，每隻50元；吻肛長介於20公分至4公分，每隻250元；吻肛長大於40公分、每隻550元（比去年加碼增加50元）。

畜產保育科說，綠鬣蜥由嘉大與移除大隊聯手執行移除，2020年移除1198隻、2021年2225隻、去年5925隻，嘉大調查，移除成效佳，減緩綠鬣蜥族群增生，綠鬣蜥主要分布中埔鄉、水上鄉八掌溪岸，成蜥活動力強，破壞力大，危害農作物，民眾發現綠鬣蜥，可通報119。

嘉義市林姓飼主將綠鬣蜥當經營的日本料理店招牌寵物，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
嘉義市林姓飼主將綠鬣蜥當經營的日本料理店招牌寵物，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
嘉義市林姓飼主將綠鬣蜥當經營的日本料理店招牌寵物，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
嘉義市林姓飼主將綠鬣蜥當經營的日本料理店招牌寵物，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
嘉義市林姓飼主將綠鬣蜥當經營的日本料理店招牌寵物，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
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