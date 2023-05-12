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台南2隻糙齒海豚擱淺 搶救4天仍死亡

中央社／ 高雄12日電

台南安南區青草崙堤防9日出現2隻糙齒海豚擱淺，經救援後送至成大鯨豚中心四草搶救站治療。不過今天傳出噩耗，海保署表示，2隻海豚仍因生理狀況不佳，今天上午停止了生命跡象。

台南安南區青草崙堤防9日上午發現2隻糙齒海豚擱淺，海巡署曾文溪安檢所、海保署台南海洋保育站及成功大學教授王浩文救援團隊接獲通報後隨即到場搶救，於上午10時20分運送至成大鯨豚中心四草搶救站，由獸醫進行檢查及照護。

海保署今天發布訊息表示，2隻糙齒海豚經過救援團隊及志工4天徹夜不休的照護，終究因生理狀況不佳，接連在今天上午停止了生命跡象。後續將進行解剖及採樣分析，嘗試找出可能的擱淺原因。

海保署9日新聞稿介紹，這2隻擱淺鯨豚經判斷為糙齒海豚（學名為Steno bredanensis），身長分別為235公分及191公分，初步推測可能是親子。當時母體個體明顯消瘦，小的個體則胸鰭有傷、腹部有達摩鯊咬痕且有明顯嗆水跡象。

海保署說明，糙齒海豚分布在三大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以上的大洋，也會靠近大陸棚海域；台灣海域部分，在新竹至台中海域及花蓮曾有目擊紀錄，北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件。

海豚 鯨豚 台南

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