台南實物銀行受贈愛心物資近6千萬 逾40萬人次受益

台南市社會局設置愛心實物銀行，4年來設立5處實體店面、9處合作分行、7處實物分站就近提供物資給付服務，累計受贈約5811萬元愛心物資，逾40萬人次受益。新住民媽媽小蓉現身說法，懷孕時因為營養攝取不足，導致嬰兒體重過輕，感謝實物銀行提供奶粉及營養品，小孩出生後也持續提供嬰兒用品，紓解一家的經濟壓力。

社會局表示，母親節即將到來，實物愛心銀行新營分行結合公私單位舉辦「齊心送愛 溫馨傳情」慶祝母親節活動，由家樂福新營店捐贈41個愛心蛋糕、新營醫院提供免費血糖檢測、鑫之屋個人美髮工作室翁秀鑫美髮師提供義剪，結合普力關懷協會志工及工作人員等，邀請受新營分行扶助的41個受助家庭提前感受母親節溫馨氣氛。

新手媽媽小蓉帶著6個月大的寶寶參加活動，小蓉表示自己跟先生都是新住民，在台共組家庭落地生根。小蓉懷孕時因為營養攝取不足，導致腹中的小孩體重過輕，她非常謝謝實物愛心銀行及時提供孕婦營養奶粉與食品適時補充所需營養，小孩出生後，實物銀行的社工持續關懷並提供嬰幼兒奶粉、尿布、嬰兒推車、哺乳媽媽奶粉等用品，緩解小蓉一家的經濟壓力，讓他們感受到滿滿來自社會的愛心及溫暖。

社會局表示，台南市實物愛心銀行除提供緊急生活物資外，實體店面也派駐有社工人員，運用專業提供心理支持及評估相關需求，協助有需要的市民朋友們能即時獲得所需資源，也邀請更多社會愛心人士、企業及團體一起共襄盛舉，