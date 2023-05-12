嘉縣婦女會吳亮儀攜翁重鈞 朴子市場送媽咪千束康乃馨

嘉義縣婦女會聯合縣內18鄉鎮市婦女會，在周末母親節夕，準備1000支康乃馨，今天早上到朴子市高明寺旁第二公有市場，致送國民黨主席朱立倫具名的母親節賀卡及康乃馨花束，許多攤商媽媽收到花束後，開心分享水果、小吃，氛圍溫馨歡樂。

嘉縣婦女會理事長吳亮儀今早帶領朴子市婦女會理事長陳雅芳、全縣婦女會幹部，準備1000支康乃馨，邀立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、縣議員李國勝、詹琬蓁等人，齊送給攤商及婆媽們。

吳亮儀感性呼籲，「愛要及時」，子女們在母親節這一天，一定要不吝大聲向母親說出「感謝媽媽，我愛您」，媽媽一個「愛的擁抱」祝福。

翁重鈞表示，母親是家庭支柱，為家人奉獻一生青春歲月，任勞任怨，不求回報，子女既使工作再忙，也不要忘記母親節，撥個電話或回家探望母親，就是最好的母親節禮物。