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南市也有一日雙塔 520觀夕平台騎遊至七股國聖燈塔

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市也有一日雙塔，雲嘉南濱海國家風景區管理處等520當天，將從觀夕平台騎遊至七股國聖燈塔。圖／雲嘉南風管處提供
南市也有一日雙塔，雲嘉南濱海國家風景區管理處等520當天，將從觀夕平台騎遊至七股國聖燈塔。圖／雲嘉南風管處提供

台南也有一日雙塔；雲嘉南濱海國家風景區管理處等聯手推動「燈塔觀光」，安排5月20日從安平燈塔觀夕平台騎自行車至台灣本島極西點七股國聖燈塔，單趟長27.7公里，300個名額已額滿，當天歡迎車友同騎。

雲嘉南風管處說，當天由交通部與交通部觀光局、台江國家公園管理處、台南市政府、雲嘉南管理處在安平燈塔一同啟動，沿著台江段33號多元自行車路線，行經鹿耳門聖母廟後抵達終點極西點國聖港燈塔。

雲管處說，這項活動名為<安平˙平安>遨遊雙塔，日前已於Accupass活動通網頁開放報名，由於車友反應熱烈，300個名額已額滿。

活動規畫「尋寶圖打卡趣」，進入台江國家公園、四草大眾廟、四草砲台及綠色隧道、鹽田生態文化村、四草野生動物保護區、鹿耳門聖母廟、黑面琵鷺生態展示館等各景點，提供定時導覽服務，遊客完成任務後，就可獲得環保POLO衫、運動水壺、百元消費券，還能抽捷安特單車

此外，還有加碼贈送限量300張集希郵票及明信片。完騎雙塔車友還可獲得獨家紀念獎牌、完騎證書。

雲管處說，本次自行車活動將串聯沿線食、宿、遊、購、行等100家合作店家，結合旅宿、多元自行車道、台灣好行61西濱快線等優惠遊程資訊，整合於自行車慢遊電子手冊中。

為延伸活動觀光效益，自5月20日起至6月30日辦理「自主認證」活動，5月15日將發布認證方式及優惠店家、漫遊路線等，前往公告據點領取極點卡冊，於認證景點蒐集戳章，即可獲得限量禮品。

另外，5月20日起至6月30日搭乘台灣好行61西濱快線，出具證明即可參加SWITCH遊戲機抽獎活動；於雲林、嘉義、台南住宿合法民宿，即可加碼贈送單車好物並得參加捷安特單車抽獎。

更多活動資訊可搜詢FB「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁。

自行車 燈塔 單車 台江

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