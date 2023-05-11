台南這家茶飲店太扯！　其他人完全看不到車尾燈

隨著天氣轉熱，飲料店生意又開始好起來，臉書社群「台南式Tainan Style」最近貼出台南飲料店數量的排行榜，在地發跡的「茶の魔手」以217家最多，其次是紅茶幫81家、清心福全51家，也都是從台發跡，社群上寫著「茶魔太扯！其他人完全看不到車尾燈， 台南人走到哪都逃不出茶の魔手。」

台南式社群所列出連鎖的台南飲料店數，前10名依序為茶の魔手217家、紅茶幫81家、清心福全51家、鮮自然48家、米里mini47家、麻古茶坊46家、吳家紅茶冰46家、鮮茶道44家、自在鮮37家、迷客夏32家、50嵐29家。

吳姓消費者表示，所列的前3名都是台南在地發跡，然後擴及全台，其中「茶の魔手」還進軍日本，算是台南之光，不過，每個人喜歡的口感不一，都有自己較喜歡的飲料店與茶飲。

今年芒果花盛開，若無氣候異常，預計今年將可迎來芒果豐收，3月初南瀛農場公司總經理余清永曾與「茶の魔手」創辦人王賢明共商，希望結合水果與飲品，開創更廣銷路，並希望透過茶的魔手在日本的據點，拓展日本銷售管道，攜手為農民創造更多收入。