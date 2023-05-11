儲能選址一再引反彈 南市將設都會型「儲能」審查要點

台南永康鹽行近期傳出重劃區內將設置儲能設施，台南市議員朱正軒今天質詢時表示，儲能設施是台灣能源轉型的重要里程，攸關台灣能源安全，但這件儲能設施選址，緊鄰商業區及住宅區，招致鹽行、三民及蔦松鄉親的反彈，為避免能源轉型蒙受誤解，台南市政府應針對重劃區內的乙種工業用地亡羊補牢；市府經發局表示，將針對都會型儲能設施將訂定設立原則，並將媒合永康區儲能設施業者至適當工業區用地設置。

朱正軒指出，日前高雄鳳山也曾在住宅區及加油站附近同意設置儲能設施，面對六千名鄉親連署陳抗，高雄市政府承諾另找其他工業用地，協助儲能設施移設。朱正軒認為，不論是超前部署避免激烈陳抗，或是亡羊補牢檢討重劃區內緊鄰商業區的乙種工業用地，並應在大規模陳抗爆發之前超前部署，擇定適切的工業區土地，持續配合台電新設儲能設施。

朱正軒認為，爭議點在於文教及住商為主的重劃區內，竟保留乙種工業用地比鄰商業區。這次是儲能設施，就像是手機電池、電動車電池，靜靜地躺在那變充電及送電，但若換做是工廠在工業用地上合法生產，對社區環境勢必產生更大衝擊。朱正軒強調，乙種工業用地出現在鹽行重劃區內本身就是錯誤。

針對市民陳情擔心儲能設施引發事故，朱正軒強調，以現在的工業技術來看，儲能廠設施運作的穩定性高，若真不幸發生意外，也有完善的緊急保護措施，加以儲能設施不會產生汙染，因此，在安全及環保方面均不必過度擔心。

市府經發局表示，因應全球能源轉型趨勢，儲能設備成為強化電網韌性與建構智慧電網的重要工具，台南市政府經發局將制定審查作業要點，加強儲能設施之把關與管理。另針對近期永康之工業區設置儲能設施引起民眾疑慮案件，考量永康區都會發展特性，工業廠區鄰近人口稠密之住商區，將媒合業者另尋適當場所設置。

有關儲能設施設置，市府已建請經濟部能源局、消防署等中央主管機關，訂定明確的設置安全規範讓地方有所依循，也請儲能受理窗口台電公司，應依相關規範確實把關。

為加強儲能設施之把關與管理，南市府經發局將制定審查作業要點，包含業者申請前需先與地方溝通，案場周邊應留設安全距離與隔離綠帶，並召開跨局處會議來聯合審查，審慎評估案場條件，加強把關。另考量永康區之都會發展特性，工業廠區緊鄰人口稠密區域，市府將媒合業者另尋適當場所設置。