農曆三月迎媽祖 嘉義民雄慶誠宮、布袋魍港太聖宮媽祖遶境

明天5月12日（農曆3月23日）是媽祖壽辰，也稱「媽祖生」，嘉義縣民雄鄉慶誠宮主祀天上聖母、布袋鎮魍港太聖宮後殿主祀「天上聖母」，今天均舉辦遶境宗教盛事，縣長翁章梁出席恭迎神尊起駕，場面隆重盛大登場。

慶誠宮表示，每年在媽祖聖誕（農曆3月23日）前一日舉辦祈安遶境，護佑鄉親平安，今日由縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲、行政院政務顧問陳冠廷等人一同出席起駕儀式，施放起馬炮，象徵遶境開始。

布袋鎮魍港太聖宮表示，前殿主祀「五府千歲」、後殿主祀「天上聖母」，今天儀式先將太子神像請出，再由翁縣長將媽祖神像請出安座，隨後由縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等人護持神鑾遶境，抵達好美里碼頭，舉行媽祖祭祀大典。