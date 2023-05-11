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農曆三月迎媽祖 嘉義民雄慶誠宮、布袋魍港太聖宮媽祖遶境
明天5月12日（農曆3月23日）是媽祖壽辰，也稱「媽祖生」，嘉義縣民雄鄉慶誠宮主祀天上聖母、布袋鎮魍港太聖宮後殿主祀「天上聖母」，今天均舉辦遶境宗教盛事，縣長翁章梁出席恭迎神尊起駕，場面隆重盛大登場。
慶誠宮表示，每年在媽祖聖誕（農曆3月23日）前一日舉辦祈安遶境，護佑鄉親平安，今日由縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲、行政院政務顧問陳冠廷等人一同出席起駕儀式，施放起馬炮，象徵遶境開始。
布袋鎮魍港太聖宮表示，前殿主祀「五府千歲」、後殿主祀「天上聖母」，今天儀式先將太子神像請出，再由翁縣長將媽祖神像請出安座，隨後由縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等人護持神鑾遶境，抵達好美里碼頭，舉行媽祖祭祀大典。
翁章梁指出，三月媽祖生，嘉義縣有許多媽祖廟宇都在舉行慶典，今天舉行儀式的民雄慶誠宮與布袋魍港太聖宮都是歷史悠久的大廟，因此一早就來參與遶境盛會，希望媽祖娘娘可以庇護鄉里，陪嘉義的所有鄉親一同打拚。
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