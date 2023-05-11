降雨不足 嘉縣環保局拍宣導短片籲省水抗旱
近日這幾波降雨未解嘉義旱象，仁義潭水庫、蘭潭水庫有效蓄水量約剩2成，嘉義縣環保局今天發布省水宣導短片，透過詼諧幽默方式，告知民眾從生活中節水的技巧，一同省水抗旱。
嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，近日雖有降雨，但未改善嘉義缺水情況，仁義潭水庫、蘭潭水庫有效蓄水量約剩2成，曾文水庫更少，有效蓄水量只有6.5%左右，呼籲民眾節約用水。
嘉義縣環保局長張輝川表示，為使民眾簡單瞭解各項省水方法，環保局特別拍攝宣導短片，透過詼諧幽默的宣導方式吸引民眾目光，影片內容除有節水技巧，也加入降低河川污染的宣導，歡迎民眾上YouTube「嘉義縣水巡隊」頻道觀看。
張輝川指出，目前台灣每人每日的用水量約288公升，家庭生活用水以浴室用水為最多，其次是沖馬桶、洗衣、廚房及環境清潔等；洗澡時可用淋浴減少用水量；洗碗時，先把髒盤子用廚房紙巾擦拭乾淨再清洗。
另外，洗車業盛興耗水量也不容小覷，但只要用加壓清洗噴頭洗車，更有效使用水資源。
縣長翁章梁說，除依靠降雨帶來的蓄水，更期許民眾養成節約用水好習慣，全力省下每一滴水資源，攜手挺過旱象。
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