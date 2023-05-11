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過橋要經過5個紅綠燈 軍輝橋交通陷黑暗期

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
今天上午疑用路人還不習慣號誌交通發生擦撞車禍。記者李宗祐／攝影
今天上午疑用路人還不習慣號誌交通發生擦撞車禍。記者李宗祐／攝影

連結嘉義縣市重要橋梁軍輝橋已於本月5日封閉，原橋拆除重建要15個月，公路局五區工程處於上下游各興建1座通行鋼便橋因應，原1座橋梁變成2座，民眾埋怨「過橋要經過5個紅綠燈」，號誌無法因應車流，協調義交交管。每當號誌與義交不同調時，機車騎士停在路口無所適從，險象環生、交通大打結。嘉義市警局交通隊表示，當號誌與義交不一致時，要依現場指揮交通的義交為主。

軍輝橋已於日前封閉，原本1座橋梁交通已很繁忙，如今2座便橋，每逢尖鋒時段交通更是混亂，網友埋怨「過個橋要經過5個紅綠燈」；習慣二段式左轉機車常與直行車爭道險象環生，如今待轉格已消去，騎士到路口遲疑要不要前進？看著義交拿著指揮棒用力指揮前行，但明明路口是紅燈，真的可以通過嗎？短暫遲疑使得車流回堵，尤其在尖鋒時段更造成大塞車狀況。

嘉義市警局交通隊表示，依道路交通管理條例，警察、義交、學校導護等可以交通指揮，當路口號誌與現場指揮人員不一致時，依指揮人員指示行車。

嘉義市警方為因應軍輝橋上下班車流也增加人力交整，第二分局表示，封橋前上下班只有1名警力協勤，封橋後在上班下班時段各編排4名警力，上班時段2小時、下班時段3小時。

五區工程處水上段表示，義交目前在改道初期，為了讓用路人熟悉改道行駛，因此先以日夜24小時輪班制辦理，目前規劃6人，每一邊各3人。日後視用路人習慣改道動線，再機動調整為4～5人，時段以白天為主。

軍輝橋封橋後原本１座橋梁成２座，民眾埋怨過橋要經過５個紅綠燈。記者李宗祐／攝影
軍輝橋封橋後原本１座橋梁成２座，民眾埋怨過橋要經過５個紅綠燈。記者李宗祐／攝影

嘉義 紅綠燈

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