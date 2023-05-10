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南警表揚8名模範母親 3人獲選全國警察模範母親

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府警察局今表揚8名模範母親，其中3人獲選為全國警察模範母親殊榮。圖／台南市政府警察局提供
台南市政府警察局今表揚8名模範母親，其中3人獲選為全國警察模範母親殊榮。圖／台南市政府警察局提供

台南市政府警察局今天表揚112年度警察模範母親，致贈獎座、禮券及鮮花表達恭喜祝賀之意，共有8名「警察媽媽」獲表揚，其中，吳曾錦雲、林美英、王徐玉葉3人，更當選內政部警政署全國警察模範母親殊榮。

市警局長廖宗山感謝受獎模範母親撫育子女用心，更表示員警長年為維護大台南的治安投注心力，警察的母親往往是安定家庭的堅實力量，特別感謝所有同仁家中每位母親的辛苦付出。

市警局警察模範母親分別由吳曾錦雲、林美英、王徐玉葉、溫林玉碧、余秀枝、王張秀月、李龍鳳及何雪華等8位獲獎。其中吳曾錦雲、林美英及王徐玉葉女士等3人更警政署112年全國警察模範母親，今上午表揚模範母親，警察子女及眷屬均一起陪同出席，場面熱絡備感溫馨。

市警局說， 3名獲全國警察模範母親中，82歲的吳曾錦雲，含辛茹苦養育3名子女，出身於貧苦家庭從事農作，次子在佳里分局服務，3位孫子亦在警界服務；吳母在鄰里間熱心公益、敦親睦鄰，積極參與並贊助臺南市東賓愛心會急難救助捐款

81歲的林美英，丈夫曾任南市警察局鑑識組長，她悉心照護4名子女成家立業，次子在第二分局服務，孫子亦在第四分局服務。

77歲王徐玉葉含辛茹苦養育家中3名子女，長子現任職市警局交通警察大隊、次子任職保五總隊，王母曾擔任新營區鐵線里社區環保志工2016年更獲選南市新營區慈暉媽媽。

警察 模範母親 台南 捐款 愛心

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