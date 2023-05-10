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台南文學季開跑 文學大使曾寶儀邀請穿巷走街書寫故事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2023台南文學季開跑，今天在台南美術館1館舉辦啟動記者會。圖／台南市政府提供
2023台南文學季開跑，今天在台南美術館1館舉辦啟動記者會。圖／台南市政府提供

2023台南文學季開跑，台南市長黃偉哲與文學大使曾寶儀今天在台南美術館1館，為邁入第9屆的文學季舉辦啟動記者會，今年文學季以「一頁南土」為主題，強調文字創作蘊含的豐富土地、流域與人文篇章，邀請民眾一同在字裡行間穿巷走街，一起共筆留下屬於自己的台南故事。

黃偉哲表示，台南是一座有自己獨特品味的城市，他也與許多台南人一樣，對台南抱有很深的情感，愛上台南的歷史文化、人文風情、風景與美食。後來赴外地求學、工作離鄉之後，更能夠感受到對故鄉台南的情感，尤其是台南獨特的文化以及文學底蘊。

黃偉哲感謝文學季開辦以來許多人的投入參與，讓台南的城市樣貌與內涵都更加豐富，也期待更多朋友一起加入盛事，品味台南城市生活、書寫台南日常。黃偉哲也特別贈送台南的蘭花給文學大使曾寶儀，分享台南的美好事物。

台南文學季活動5月開始持續到9月，將有五大主題活動包括文學營、文學走讀活動、文學朗讀音樂會、文學podcast、文學實驗室等，邀請民眾共襄盛舉，豐富文學視野。

文學季活動另一亮點是「台南文學獎」的徵件，今年以「我與文學的再相遇」為主題，提供最高10萬元獎金，還有本屆全新徵件類別「故事接龍：台南出走日記」，邀請創作者用短文創作屬於自己的台南故事，徵件至7月16日截止。

文學季配合推出多款限定文創商品，參加多場文學季活動就有機會獲得。活動詳情與報名資訊，請見「台南文學季」臉書粉絲專頁。

2023台南文學季開跑，今天在台南美術館1館舉辦啟動記者會。圖／台南市政府提供
2023台南文學季開跑，今天在台南美術館1館舉辦啟動記者會。圖／台南市政府提供
2023台南文學季開跑，文學大使曾寶儀。圖／台南市政府提供
2023台南文學季開跑，文學大使曾寶儀。圖／台南市政府提供
2023台南文學季開跑，今天在台南美術館1館舉辦啟動記者會。圖／台南市政府提供
2023台南文學季開跑，今天在台南美術館1館舉辦啟動記者會。圖／台南市政府提供

黃偉哲 文創 台南美術館

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