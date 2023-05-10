媽媽來看你了！與植物人女兒團圓「最棒的母親節禮物」

「小禎，媽媽來看妳了！」母親節前夕，張媽媽來到創世基金會台南院，探視已1年未見的女兒小禎(化名)，滿懷期待地，大步邁向小禎身邊，情緒激動到流下相思的淚水。過去，因防疫規定僅能藉視訊透過螢幕看看小禎，今天能夠真切的看到、摸到女兒，感動說「最棒的母親節禮物」。

去年1月小禎因意外致全身癱瘓成為植物人，留下一位幼兒給張媽媽照顧。在體力不堪與生活壓力之下，張媽媽只好忍痛送小禎到私人安養機構，每月將近4萬元的安養費，無力負擔須到處借錢，甚至連日常生活都成為問題。幸有創世基金會及時伸出援手，今年1月將小禎接入安養院照顧。

自新冠疫情侵襲以來，為保護院民安養院暫緩訪視，讓許多無法入院探視的親人感到遺憾，壓抑心中的思念，引頸企盼。好不容易疫情終於緩解，張媽媽說，創世安養院環境非常舒適溫馨，很感謝創世細心的照顧女兒，很放心。現在疫情解封，能來看看她，握握她的手，就是最棒的母親節禮物。

創世基金會台南分院長孫淑媛表示，能在母親節前夕，看到小禎與媽媽重逢，著實令人感動。近年，因電子發票使用率逐年攀升，創世基金會愛心發票募集極速下降，受到疫情的衝擊，募款更是艱難，對植物人安養服務影響甚鉅。

安養院是植物人的第二個家，由護理人員24小時照顧，消防設施不容輕忽，目前安養院正在募集院內安全設備，包括防火閘門在高溫時將自動關閉，防止火勢蔓延；防火填塞以防火水泥漿，阻斷濃煙蔓延；斷電系統主機控制電源開關，自動斷電。請民眾認助「消防三工項」，替植物人打造一個安穩的家，愛心專線(06)2601655