聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市哺乳室不友善 衛生局允督促改進
嘉義市議員郭定緯接獲民眾反映哺乳環境不友善，昨天議會定期會質詢指出自行抽查10處哺乳室，發現竟有7處不合規定，例如嘉縣公共汽車管理處的哺乳室像機房，連張椅子都沒有，其他的則缺少洗手設備等；衛生局長廖育瑋承諾輔導各機關哺乳室，並落實管理。
廖育瑋表示，嘉市哺集乳室共96間，每半年都會針對市區哺乳室不定期稽查，近2年因疫情沒有持續輔導查核，將會讓哺乳空間更友善。
郭定緯質詢舉例自身經歷，去年底國際管樂節市府邀請知名歌手伍佰到嘉市立田徑場演唱，他和家人也過去觀賞，期間妻子要使用哺乳室，發現僅用塑膠拉門隔開空間，也無法上鎖，隱密性不夠，只好到女廁。
郭定緯說，於是開始調查嘉市的哺乳室，抽查市區10處發現有7處未符合法規，嘉縣公共汽車管理處的哺乳室「像是個機房」，連張椅子都沒有；國民運動中心、環保局、文化創意產業園區的哺乳室通風性不足、缺少洗手設備，嘉義火車站哺乳室整潔待加強，而東區區公所的則是與茶水間共用。
郭定緯直接詢問對於這樣哺乳室滿意嗎？廖育瑋答詢「不滿意」。郭說，世界各國都在鼓勵母乳餵哺，嘉市哺乳空間不友善可能是造成母乳餵哺率低的因素；郭也拿出衛生局的哺乳室稽查表要求落實輔導查核。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言