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嘉市哺乳室不友善 衛生局允督促改進

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市議員郭定緯認為嘉義縣公共汽車管理處的哺乳室像是機房。圖／市議員郭定緯提供
嘉義市議員郭定緯認為嘉義縣公共汽車管理處的哺乳室像是機房。圖／市議員郭定緯提供

嘉義市議員郭定緯接獲民眾反映哺乳環境不友善，昨天議會定期會質詢指出自行抽查10處哺乳室，發現竟有7處不合規定，例如嘉縣公共汽車管理處的哺乳室像機房，連張椅子都沒有，其他的則缺少洗手設備等；衛生局長廖育瑋承諾輔導各機關哺乳室，並落實管理。

廖育瑋表示，嘉市哺集乳室共96間，每半年都會針對市區哺乳室不定期稽查，近2年因疫情沒有持續輔導查核，將會讓哺乳空間更友善。

郭定緯質詢舉例自身經歷，去年底國際管樂節市府邀請知名歌手伍佰到嘉市立田徑場演唱，他和家人也過去觀賞，期間妻子要使用哺乳室，發現僅用塑膠拉門隔開空間，也無法上鎖，隱密性不夠，只好到女廁

郭定緯說，於是開始調查嘉市的哺乳室，抽查市區10處發現有7處未符合法規，嘉縣公共汽車管理處的哺乳室「像是個機房」，連張椅子都沒有；國民運動中心、環保局、文化創意產業園區的哺乳室通風性不足、缺少洗手設備，嘉義火車站哺乳室整潔待加強，而東區區公所的則是與茶水間共用。

郭定緯直接詢問對於這樣哺乳室滿意嗎？廖育瑋答詢「不滿意」。郭說，世界各國都在鼓勵母乳餵哺，嘉市哺乳空間不友善可能是造成母乳餵哺率低的因素；郭也拿出衛生局的哺乳室稽查表要求落實輔導查核。

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