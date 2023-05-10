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斥資3億卻沒人力 台南北門長照才收5人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
新營醫院北門分院轉型為長照機構，但議員指出1月至今才收住服務5人，質疑原因是照服人力不足。圖／翻攝自台南市政府網站
新營醫院北門分院轉型為長照機構，但議員指出1月至今才收住服務5人，質疑原因是照服人力不足。圖／翻攝自台南市政府網站

台南新營醫院北門分院斥資3億元整修後轉型為首座多層級連續性的長照服務機構，但議員昨天質詢指出1月至今才收住服務5人，平均1個月1人，因難以聘用員工造成開床數太低，全市長照機構也有照顧人力不足造成不敢收人的類似情況；市府表示，協助以產學合作，留用優秀長照人才。

南市社會局表示，新營醫院北門分院今年正式營運後接獲許多民眾詢問並預約參觀，目前5人入住住宿式機構，預估本月底入住達10人，而因該機構地處偏遠，為能服務更多長照個案，陸續增購相關設備、依入住人數增聘配置專業照顧人力，並與社會局合作辦理長者公費安置服務，另連結學校進行產學合作，提供在校生實習環境及獎學金獎勵補助，留用優秀長照人才。

市議員陳皇宇說，市府為完善大北門長照服務資源，整建新營醫院北門分院轉型為多元長照資源中心，用意很好，但5個月以來才服務5個人，該院至少能服務200、300人，卻因照顧人力不足，空有床位、有需要的人卻得不到照顧。

陳皇宇也說，台南老人長照機構有116家，可供進駐床數是6077床，實際入住數才4936人，但仍出現「一床難求」，就是因照顧人力不足造成機構不敢收太多人，市府正在爭取六甲及玉井設置住宿型長照機構，務必要正視人力不足問題，不只爭取建設經費，也要設法提高偏鄉照護人員薪資。

長照 北門 住宿 偏鄉

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