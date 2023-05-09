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獨／西濱快速道路南延新路線出來了！9處交流道但部分人反對

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
公路總局昨天在台南市安南區青草里活動中心舉辦西濱南延可行性說明會，遭到地方反對。記者修瑞瑩／攝影
公路總局昨天在台南市安南區青草里活動中心舉辦西濱南延可行性說明會，遭到地方反對。記者修瑞瑩／攝影

國內重要的西濱快速道路在台南獨缺一塊，工務總局昨天南下地方，舉辦「台61線南延至高雄」可行性評估說明會，但遭到安南區附近居民強烈反對，認為新的路線繞經市區，無法帶動濱海發展，如果公路總局堅持新路線，不惜發動抗爭，同時如果是為了避開國家公園，將「發動連署取消國家公園」。

公路總局西部濱海南區臨時工程處副處長朱育正表示，會修正路線主要是希望避過台江國家公園的生態敏感區，因為全案還是要經過兩階段的環評，原路線經過全台唯二的兩處國際級濕地，包括曾文溪口與四草，環保團體不會過關，只能找出其中的平衡點，地方上的意見會再與台江國家公園管理處及台南市政府等單位溝通。

台南市工務局副局長陳世仁也表示，了解地方上的意見，會再與公路總局協商，看能否協調出兩全齊美的方案。

公路總局規畫的台61線南延新路線，在現有的十份交流道後，銜接即將興建的新曾文溪大橋，轉台江大道、接北汕尾路、鹿耳門大道，轉進四草，再往南經漁光島、安平商港、喜樹，再接高雄的濱南路、濱海路、正順北路，再沿著台17線的西側，一路到梓官，銜接現有的高雄濱海聯外道路（楠海路）。全線都是高架道路、只有在台17線附近可能轉地下。

沿路的交流道包括曾文溪橋、台江、科工、四草、喜樹、正順北、永安、光和路及楠海路，共計9處。

公路總局表示，當年的西濱快速道路原本規畫終點在台南喜樹，銜接台86線，但1997年時因財政困難而緩辦，之後又因生態保育問題，台南市政府在2002年變更都市計畫，將終點北移十份，銜接台江大道進入市區，西濱因此在進入台南舊市區之前中斷。

最近因為高雄不斷有西濱南延的聲音，公路總局提出新路線，編列2000萬元預算，希望先進行可行性評估，但提出新的路線卻遭到地方反對。

公總昨天在地方舉辦說明會，現場一片抗議聲。在地議員郭清華表示，原來的路線貼近濱海，可以帶動地方上的發展，如今卻要改路線，地方上絕對反對到底，如果市政府贊成新方案，會連市府也一併抗議，而且西濱從北到南都是經過重要濕地，為何其他縣市都可以，只有台南不行，「不能讓地方上只有焚化爐、掩埋場與種電」，地方上要發展。

紅樹林保護協會祕書李進添也表示，台江國家公園不能妨害地方發展，如果真的因為台江不能建西濱，地方上乾脆發動連署取消國家公園好了。包括立委陳亭妃、議員陳昆和等人的代表也都反對新路線。

公路總局提出西濱快速道路南延高雄的方案，圖為高雄市部分路線。圖／公路總局提供
公路總局提出西濱快速道路南延高雄的方案，圖為高雄市部分路線。圖／公路總局提供
公路總局提出西濱快速道路南延高雄的方案，沿速共設9處交流道。圖／公路總局提供
公路總局提出西濱快速道路南延高雄的方案，沿速共設9處交流道。圖／公路總局提供
公路總局昨天在台南市安南區青草里活動中心舉辦西濱南延可行性說明會，遭到地方反對。記者修瑞瑩／攝影
公路總局昨天在台南市安南區青草里活動中心舉辦西濱南延可行性說明會，遭到地方反對。記者修瑞瑩／攝影
西濱快速道路南延高雄，在台南路段將轉進台江大道，在路中間設高架道路。記者修瑞瑩／攝影
西濱快速道路南延高雄，在台南路段將轉進台江大道，在路中間設高架道路。記者修瑞瑩／攝影
公路總局提出西濱快速道路南延高雄的方案，其中台南部分的新路線（紅色虛線）引發地方反彈，堅持保留原路線（白色虛線）。圖／公路總局提供
公路總局提出西濱快速道路南延高雄的方案，其中台南部分的新路線（紅色虛線）引發地方反彈，堅持保留原路線（白色虛線）。圖／公路總局提供

國家公園 西濱快速公路

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