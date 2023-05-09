獨／西濱快速道路南延新路線出來了！9處交流道但部分人反對

國內重要的西濱快速道路在台南獨缺一塊，工務總局昨天南下地方，舉辦「台61線南延至高雄」可行性評估說明會，但遭到安南區附近居民強烈反對，認為新的路線繞經市區，無法帶動濱海發展，如果公路總局堅持新路線，不惜發動抗爭，同時如果是為了避開國家公園，將「發動連署取消國家公園」。

公路總局西部濱海南區臨時工程處副處長朱育正表示，會修正路線主要是希望避過台江國家公園的生態敏感區，因為全案還是要經過兩階段的環評，原路線經過全台唯二的兩處國際級濕地，包括曾文溪口與四草，環保團體不會過關，只能找出其中的平衡點，地方上的意見會再與台江國家公園管理處及台南市政府等單位溝通。

台南市工務局副局長陳世仁也表示，了解地方上的意見，會再與公路總局協商，看能否協調出兩全齊美的方案。

公路總局規畫的台61線南延新路線，在現有的十份交流道後，銜接即將興建的新曾文溪大橋，轉台江大道、接北汕尾路、鹿耳門大道，轉進四草，再往南經漁光島、安平商港、喜樹，再接高雄的濱南路、濱海路、正順北路，再沿著台17線的西側，一路到梓官，銜接現有的高雄濱海聯外道路（楠海路）。全線都是高架道路、只有在台17線附近可能轉地下。

沿路的交流道包括曾文溪橋、台江、科工、四草、喜樹、正順北、永安、光和路及楠海路，共計9處。

公路總局表示，當年的西濱快速道路原本規畫終點在台南喜樹，銜接台86線，但1997年時因財政困難而緩辦，之後又因生態保育問題，台南市政府在2002年變更都市計畫，將終點北移十份，銜接台江大道進入市區，西濱因此在進入台南舊市區之前中斷。

最近因為高雄不斷有西濱南延的聲音，公路總局提出新路線，編列2000萬元預算，希望先進行可行性評估，但提出新的路線卻遭到地方反對。

公總昨天在地方舉辦說明會，現場一片抗議聲。在地議員郭清華表示，原來的路線貼近濱海，可以帶動地方上的發展，如今卻要改路線，地方上絕對反對到底，如果市政府贊成新方案，會連市府也一併抗議，而且西濱從北到南都是經過重要濕地，為何其他縣市都可以，只有台南不行，「不能讓地方上只有焚化爐、掩埋場與種電」，地方上要發展。