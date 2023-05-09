迓媽祖也要顧肚子 嘉縣朴子13間在地人排隊人氣小吃

農曆3月23日媽祖聖誕將至，嘉義縣朴子配天宮舉辦祈安遶境暨祝壽大典，5月11至12日遶境祈福，嘉義縣文化觀光局盤點13間朴子美食，推薦給到朴子迓媽祖的信眾，邀大家來趟宗教文化與美食之旅。

縣長翁章梁介紹，配天宮廟口的「老豆漿店」，是在地人排隊也要吃的老店，燒餅每天早上8點第一爐，時間還沒到就排滿人龍，古董級烤箱烤得燒餅又香又酥，只營業每周六日一3天；沒招牌的「手工蛋餅現桿餅皮」也是排隊名店，人潮就是最佳招牌，粉漿製成餅皮後，再煎成蛋餅，吃起來Q嫩有香氣。

文觀局長徐佩鈴說，天氣漸漸熱起來，消暑就要吃剉冰，朴子第一市場裡的「好友冷熱飲中心」剉冰6種配料只要30元，不僅俗擱大碗，許多配料還是手工製作；市場裡還有超過一甲子的人氣老店「麻糬棟」、「永豐春捲冰果室」，除了招牌麻糬、潤餅，還賣古早味剉冰和現打果汁，都是真材實料的好味道。

市場周邊傳承三代的老店「阿胖冷飲」，堅持大灶熬煮的古早味涼水蓮藕茶及青草茶等都是消暑養生飲品，「菜燕冰」是必點飲品，老闆將晶瑩剔透的無糖菜燕切成粒狀，再加入選擇的冰涼飲品，其中香檳菜燕冰是最多人喜歡的隱藏版人氣飲品。

另外，嘉義特色的豆漿豆花，朴子第一家豆花攤「一甲子豆花」傳承外公的傳統豆花工法，口感綿密，更創新開發有番薯餡的芋圓，配天宮旁的小發財車「阿香傳統豆花」豆花綿密入口即化，許多在地人經過都要來上一碗，參加媽祖遶境不容錯過。