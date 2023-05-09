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迓媽祖也要顧肚子 嘉縣朴子13間在地人排隊人氣小吃

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
永豐春捲冰果室在地人從小吃到大，也深受觀光客喜愛。圖／嘉義縣政府提供
永豐春捲冰果室在地人從小吃到大，也深受觀光客喜愛。圖／嘉義縣政府提供

農曆3月23日媽祖聖誕將至，嘉義朴子配天宮舉辦祈安遶境暨祝壽大典，5月11至12日遶境祈福，嘉義縣文化觀光局盤點13間朴子美食，推薦給到朴子迓媽祖的信眾，邀大家來趟宗教文化與美食之旅。

縣長翁章梁介紹，配天宮廟口的「老豆漿店」，是在地人排隊也要吃的老店，燒餅每天早上8點第一爐，時間還沒到就排滿人龍，古董級烤箱烤得燒餅又香又酥，只營業每周六日一3天；沒招牌的「手工蛋餅現桿餅皮」也是排隊名店，人潮就是最佳招牌，粉漿製成餅皮後，再煎成蛋餅，吃起來Q嫩有香氣。

文觀局長徐佩鈴說，天氣漸漸熱起來，消暑就要吃剉冰，朴子第一市場裡的「好友冷熱飲中心」剉冰6種配料只要30元，不僅俗擱大碗，許多配料還是手工製作；市場裡還有超過一甲子的人氣老店「麻糬棟」、「永豐春捲冰果室」，除了招牌麻糬、潤餅，還賣古早味剉冰和現打果汁，都是真材實料的好味道。

市場周邊傳承三代的老店「阿胖冷飲」，堅持大灶熬煮的古早味涼水蓮藕茶及青草茶等都是消暑養生飲品，「菜燕冰」是必點飲品，老闆將晶瑩剔透的無糖菜燕切成粒狀，再加入選擇的冰涼飲品，其中香檳菜燕冰是最多人喜歡的隱藏版人氣飲品。

另外，嘉義特色的豆漿豆花，朴子第一家豆花攤「一甲子豆花」傳承外公的傳統豆花工法，口感綿密，更創新開發有番薯餡的芋圓，配天宮旁的小發財車「阿香傳統豆花」豆花綿密入口即化，許多在地人經過都要來上一碗，參加媽祖遶境不容錯過。

「真好味小吃」以招牌鴨魯飯聞名，過了用餐時段仍絡繹不絕；傳承第四代、超過百年的「鴨肉儀祖傳當歸鴨」，煙燻味十足且價格親民；在地人的點心「賜伯肉圓」，肉圓皮Q彈、內餡有紮實肉塊，還能免費續碗柴魚湯；「虎兒油飯」香Q不油膩，小菜更是超人氣必點；「朴子車站黑白切」也是非常有名氣的在地小吃。

沒招牌的「手工蛋餅現桿餅皮」，排隊人潮就是最佳招牌，以粉漿製成餅皮後，再煎成蛋餅。圖／嘉義縣政府提供
沒招牌的「手工蛋餅現桿餅皮」，排隊人潮就是最佳招牌，以粉漿製成餅皮後，再煎成蛋餅。圖／嘉義縣政府提供
傳承第四代、超過百年的「鴨肉儀祖傳當歸鴨」鴨肉香嫩，微帶煙燻味。圖／嘉義縣政府提供
傳承第四代、超過百年的「鴨肉儀祖傳當歸鴨」鴨肉香嫩，微帶煙燻味。圖／嘉義縣政府提供
朴子第一家豆花攤「一甲子豆花」傳承傳統豆花工法，創新開發有番薯餡的芋圓。圖／嘉義縣政府提供
朴子第一家豆花攤「一甲子豆花」傳承傳統豆花工法，創新開發有番薯餡的芋圓。圖／嘉義縣政府提供
「真好味小吃」的招牌鴨魯飯，過了用餐時段仍排隊人潮洶湧。圖／嘉義縣政府提供
「真好味小吃」的招牌鴨魯飯，過了用餐時段仍排隊人潮洶湧。圖／嘉義縣政府提供
朴子第一市場裡的「好友冷熱飲中心」剉冰6種配料只要30元，俗擱大碗。圖／嘉義縣政府提供
朴子第一市場裡的「好友冷熱飲中心」剉冰6種配料只要30元，俗擱大碗。圖／嘉義縣政府提供
朴子在地人日常的下午點心「賜伯肉圓」，肉圓皮Q彈、內餡能吃到完整紮實肉塊。圖／嘉義縣政府提供
朴子在地人日常的下午點心「賜伯肉圓」，肉圓皮Q彈、內餡能吃到完整紮實肉塊。圖／嘉義縣政府提供
配天宮廟口的「老豆漿店」，燒餅每天早上8點第一爐，時間不到已經排滿人龍。圖／嘉義縣政府提供
配天宮廟口的「老豆漿店」，燒餅每天早上8點第一爐，時間不到已經排滿人龍。圖／嘉義縣政府提供

朴子 嘉義 媽祖 翁章梁

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