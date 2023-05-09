蔡阿嘎現身北港藝閣車 不化妝照樣超人氣

網紅蔡阿嘎昨晚出現在雲林縣北港朝天宮媽祖出巡的藝閣車上，他一現身，很多人馬上認出他，童心未泯的蔡阿嘎也很興奮，從藝閣車上不斷丟小飾品和平安糖給民眾，他成為唯一不化妝的真人藝閣人物，展現超人氣，很多人不解蔡阿嘎為何也跑上藝閣車，原來他也是北港女婿，是陪兒子來「裝藝閣」。

北港朝天宮百年藝閣是每年媽祖出巡的重頭戲，40多座五彩繽紛、光耀奪目的藝閣，每座傳統藝閣都有神話故事背景，例如「媽祖收妖」「四海龍王拜媽祖」「秦穆公夢遊廣寒宮」等，再由小朋友化妝裝扮成神話故事的角色，俗稱「裝藝閣」，延傳百餘年，成為北港媽祖出巡的一大特色，也是國內僅有的真人藝閣遊行，如同國外的花車遊行。

北港媽祖出巡兩天，藝閣遊行到媽祖聖誕為止有5天，每天都會吸引成千上萬民眾來觀賞，尤其晚上藝閣車五彩燈光搭配音樂，小朋友從車上拋丟各種小飾物或平安糖餅，和觀賞的遊客互動，也成為藝閣吸引人之處。

原本藝閣都由北港各商業公會出資再由朝天宮主辦，因頗有特色也很多人愛看，因此有愈來愈多的企業或外地商家集資參加，像是公益廣告一般，別具宣傳效果。

昨晚其中一部藝閣出現網紅蔡阿嘎，很多人一看就認出，大叫他的名字，蔡阿嘎不停拋丟小禮品和平安糖餅給遊客，人愈擠愈多，互動超人氣。