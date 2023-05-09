快訊

非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 最終下場出爐！

星宇航空時間壓線才說真話 北美旅客：有時間應變卻什麼也不做

數位身分證喊卡「全民埋單10億？」陳建仁回應了

蔡阿嘎現身北港藝閣車 不化妝照樣超人氣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
網紅蔡阿嘎陪兒子回北港裝扮藝閣，父子和民眾互動得十分開心。記者蔡維斌／攝影
網紅蔡阿嘎陪兒子回北港裝扮藝閣，父子和民眾互動得十分開心。記者蔡維斌／攝影

網紅蔡阿嘎昨晚出現在雲林縣北港朝天宮媽祖出巡的藝閣車上，他一現身，很多人馬上認出他，童心未泯的蔡阿嘎也很興奮，從藝閣車上不斷丟小飾品和平安糖給民眾，他成為唯一不化妝的真人藝閣人物，展現超人氣，很多人不解蔡阿嘎為何也跑上藝閣車，原來他也是北港女婿，是陪兒子來「裝藝閣」。

北港朝天宮百年藝閣是每年媽祖出巡的重頭戲，40多座五彩繽紛、光耀奪目的藝閣，每座傳統藝閣都有神話故事背景，例如「媽祖收妖」「四海龍王拜媽祖」「秦穆公夢遊廣寒宮」等，再由小朋友化妝裝扮成神話故事的角色，俗稱「裝藝閣」，延傳百餘年，成為北港媽祖出巡的一大特色，也是國內僅有的真人藝閣遊行，如同國外的花車遊行。

北港媽祖出巡兩天，藝閣遊行到媽祖聖誕為止有5天，每天都會吸引成千上萬民眾來觀賞，尤其晚上藝閣車五彩燈光搭配音樂，小朋友從車上拋丟各種小飾物或平安糖餅，和觀賞的遊客互動，也成為藝閣吸引人之處。

原本藝閣都由北港各商業公會出資再由朝天宮主辦，因頗有特色也很多人愛看，因此有愈來愈多的企業或外地商家集資參加，像是公益廣告一般，別具宣傳效果。

昨晚其中一部藝閣出現網紅蔡阿嘎，很多人一看就認出，大叫他的名字，蔡阿嘎不停拋丟小禮品和平安糖餅給遊客，人愈擠愈多，互動超人氣。

蔡阿嘎說太太是北港人，他是北港女婿，他會在網路竄紅，其中由太太扮演的神童偶頭，也是取自北港藝陣神偶的發想，他專程帶5歲的兒子蔡桃貴回岳家看熱鬧，也讓兒子「裝藝閣」。

網紅蔡阿嘎陪兒子回北港裝扮藝閣，父子和民眾互動得十分開心。記者蔡維斌／攝影
網紅蔡阿嘎陪兒子回北港裝扮藝閣，父子和民眾互動得十分開心。記者蔡維斌／攝影
網紅蔡阿嘎陪兒子回北港裝扮藝閣，父子和民眾互動得十分開心。記者蔡維斌／攝影
網紅蔡阿嘎陪兒子回北港裝扮藝閣，父子和民眾互動得十分開心。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 兒子

延伸閱讀

清除北港觀光大橋河床雜木 五河局打造親水環境

轟！北港媽祖出巡炸轎超震撼 五光十色百年藝閣更精彩

資深男員工「強抱」女員工　網指性騷擾蔡阿嘎親回應

蔡桃貴燒三天「耳朵裡嚴重發炎發紅」　蔡阿嘎揭曉病因曝現況

相關新聞

有護國神山相助台南一條街賣光光 打房難抵漲勢

台南市安南區人口突破20萬，因人口增加，近年大樓、透天厝陸續興建，房價倍漲，拜台積電之賜，有條街透天厝一夕賣光光。九份子...

浪犬咬死2百蛋雞 農民損失慘重

台南安南區1處小型養雞場200多隻蛋雞遭流浪犬咬死，遊蕩犬問題昨成議會質詢焦點，多名議員指遊蕩犬追逐人車、咬死家禽時有所...

北港媽出巡 炸轎犁炮震翻天

國家重要民俗雲林縣北港朝天宮媽祖出巡昨天盛大登場，百年藝陣盡出，鑼鼓喧天熱鬧非凡，前晚大雨滂沱，昨天一早神轎準備起駕出廟...

越南蚵衝擊 台南議員籲把關

越南蚵進口台灣數量愈來愈多，被驗出重金屬含量超標、或是有諾羅病毒，台南有議員昨天質詢指出去年前4個月蚵進口量已是2021...

二仁溪防洪拓寬 鯽魚橋改建通行

台南市南區和仁德區交界的三爺溪、二仁溪經常氾濫淹水，地方期盼改善多時，獲中央補助拓寬河道，改建鯽魚橋完工昨天起開放，市長...

馬稠後產業園區 道路完工

嘉義縣鹿草鄉的馬稠後產業園區交通量漸增加，為強化園區對外聯絡道路，縣府獲核定拓寬縣道167線、嘉45線，分3案施工，最後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦