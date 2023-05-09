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浪犬咬死2百蛋雞 農民損失慘重

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
欲哭無淚 台南1處養雞場被流浪犬闖入，咬死2百多隻蛋雞，黃姓雞農欲哭無淚。圖／郭信良提供
欲哭無淚 台南1處養雞場被流浪犬闖入，咬死2百多隻蛋雞，黃姓雞農欲哭無淚。圖／郭信良提供

台南安南區1處小型養雞場200多隻蛋雞遭流浪犬咬死，遊蕩犬問題昨成議會質詢焦點，多名議員指遊蕩犬追逐人車、咬死家禽時有所聞，要求改善；另外，全市僅2座寵物公園，為6都最少，議員爭取1區設1寵物公園，並建議多在公園設狗專區。農業局表示，已朝公園設寵物區規畫，全市遊蕩犬已減少，持續追捕、結紮。

市議員郭信良質詢指出，安南區公學路黃姓雞農的小型養雞場3年來陸續遭流浪犬闖入咬死雞，昨天上午又有200多隻被咬死，現場慘不忍睹，這種現象實在太誇張了！

黃姓雞農說，前年養雞場被流浪犬闖入咬死幾百隻，去年情況也很慘，向動保處反映多次，要求捉捕附近的流浪犬，但都沒改善，累計至今已有1千多隻被咬死，昨遭咬死的蛋雞已養了1年多，正是最會下蛋的時候，損失慘重。

藍綠議員異口同聲要求市府解決流浪犬問題，並促請多設寵物公園。議員陳怡珍指台南僅2處寵物公園，是6都最少，希望每區都能設寵物公園；朱正軒提案公園設狗活動區，盤點較大型公園可利用空間圈設狗活動區；曾之婕、鄭佳欣也舉國外公園普設狗活動區例子，希望多找地點設置。

農業局表示，遭流浪犬闖入的養雞場是用簡單設備圍起來飼養，圍籬有縫隙、破洞易遭野狗闖入，之前接獲通報即派員捕捉，也提供農民誘捕籠，會再加強捕捉。

至於寵物公園，將朝設立寵物專區方向努力，公園設狗活動區無須多餘設施，只要畫出空間讓民眾帶毛小孩散步即可，但需居民同意才能設置，會找適當公園規畫，從示範點做起。

動保處長吳名彬說，全市2020年流浪犬約1萬9000隻，現降為1萬1千隻，現有流浪動物之家已飽和，正在各區找適合地點設暫置處，仁德區已找到1處，若居民同意也將規畫設寵物公園。

寵物 流浪犬 議員

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