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清除北港觀光大橋河床雜木 五河局打造親水環境

中央社／ 嘉義市8日電

雲林縣北港鎮北港溪觀光大橋下河床高灘地外來種銀合歡及雜木遍布，不但阻礙水流，更影響民眾在堤岸運動，第五河川局趁汛期前完成剷除，將進行綠美化，打造溪畔親水環境。

水利署第五河川局今天發布新聞稿指出，北港鎮北港溪觀光大橋河畔串聯文化宗教、人文等水漾環境，搭配台灣僅存的牛墟市集特色，每年觀光人潮絡繹不絕，附近更有北港溪魅力河段環境營造工程打造出民眾觀光休憩及運動的熱點。

不過，近期北港溪河床高灘地外來種銀合歡及雜木遍布，不但阻礙溪流順暢，更影響民眾於堤岸運動時的視野，因此，第五河川局辦理北港溪高灘地高莖雜木剷除作業，主要為剷除遍布於高灘地及堤外坡上的銀合歡及雜木，日前已完成剷除作業。

第五河川局管理課長王銘熙今天告訴中央社記者，當地河床下一階段規劃於觀光大橋周遭區域進行綠美化養護，除了在雨汛期時可以暢通北港溪水流外，更能增加民眾休憩區域，兼顧休閒及防洪功能。

第五河川局表示，除了既有環境營造及水岸景觀設施外，也希望藉由這項工程，打造出北港溪畔的第2個親水環境，提供民眾多一處休憩、運動環境。

北港 運動 綠美化

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