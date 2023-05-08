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在公園設狗活動區 南市議員讓寵物「毛」起來玩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員朱正軒今天在市議會向農業局提出設立狗活動區議案，促請快設立。圖／擷取畫面
台南市議員朱正軒今天在市議會向農業局提出設立狗活動區議案，促請快設立。圖／擷取畫面

台南市議員朱正軒今天在市議會質詢，向農業局提出設立狗活動區提案，如今寵物數量增加，設立專門的狗活動區，不僅能讓寵物在狹窄的都市內脫繩盡情奔跑，也能讓較為年長的民眾輕鬆遛狗。

朱正軒說，永康區尚無動物公園，建議在既有的公園增設狗活動區，在大型的寵物公園之外，也可有遍布於社區內的狗活動區，讓狗在活動區內自由奔跑。他強調，這樣的規畫在國外極為常見，台南應該加速引進。

朱表示，以台南市的寵物登記數與新生兒登記數為例，目前台南市每年的寵物登記數接近1萬9千多隻，但新生兒登記數卻不到1萬，除了凸顯少子化國安危機外，也必須重視寵物福利，農業局也要增聘人力來服務台南龐大的寵物量。

台南市農業局處長吳名彬說，相較於設立寵物公園，農業局將會朝設立狗活動區方向努力，此方案較為可行，因為在公園內部設立狗活動區，不需要多餘設施，只要能畫出空間讓民眾帶毛小孩出門散步即可。

朱正軒提醒，台南各行政區差異很大，農業局設立狗活動區須先盤點閒置空間、再列出優先次序以利加速期程推進。寵物公園是提供市民活動的重要地點，需要盡快設立，希望近期內能看到局處的相關規畫。動保處表示，會找適當公園規畫，從示範點做起。

寵物 台南 新生兒

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