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嘉義馬稠後產業園區聯外道路完工 離全面通車還差最後一步
嘉義縣馬稠後產業園區交通量漸增，為強化園區對外聯絡道路，縣府向中央爭取7.3億元，拓寬縣道167線、嘉45線，分為3段施工，最後一段朴子段今天完工通車，將寬度從10至12公尺，拓寬為24公尺，打造雙向雙線道，提升交通動線順暢度，園區內道路則預計明年3月完工。
建設處長郭良江說，馬稠後產業園區主要聯外道路為南北向的縣道167線、東西向的嘉45線，嘉45線0至1.4公里、縣道167線鹿草段0至3.6公里，都已在前年11月底完工；縣道167線朴子段0至2.3公里因包括較多私人地，因土地徵收、動工時間較慢，今天下午5點前會將路障移除，就可開放通車。
立委蔡易餘說，縣道167線、嘉45線縱橫貫穿園區，也是連結朴子、鹿草及太保的交通要道，路寬拓寬至24公尺，可提升車流順暢度，也讓園區大型車輛安全出入，盼順暢交通帶動馬稠後產業園區成功，目前周邊道路都已完工，只剩園區內道路還未完工通車。
縣長翁章梁說，馬稠後產業園區交通量漸增，將有逾百家工廠進駐，陸續改善周邊道路，斥資近12億元拓寬道路，園區內嘉45線道路預計今年底完工，園區內線道167線預計明年3月完工，屆時將全線通車，可望擴大馬稠後產業園區交通能量。
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