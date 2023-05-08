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轟！北港媽祖出巡炸轎超震撼 五光十色百年藝閣更精彩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港媽祖今天出巡，神轎一出廟就展開超震撼的炸轎和犁炮，吸引不少國內外媒體爭相捕捉精彩鏡頭。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖今天出巡，神轎一出廟就展開超震撼的炸轎和犁炮，吸引不少國內外媒體爭相捕捉精彩鏡頭。記者蔡維斌／攝影

文化部指定為國家重要民俗的雲林縣北港朝天宮媽祖出巡，今天盛大登場，百年藝陣盡出，軒社武陣，鑼鼓喧天熱鬧非凡。昨晚大雨滂沱，今早神轎準備出廟，天氣轉晴出太陽，引人稱奇，炸轎犁炮轟不停，從早炸到晚，震撼無比，晚間國內唯一的真人藝閣登場更帶動風潮，北港宛若不夜城。

北港迓媽祖每年吸引人山人海，昨晚直至深夜北港依舊大雨滂沱，許多人擔心今天媽祖恐得冒雨出巡，沒想到清晨放晴，太陽露臉，因此一早廟前廣場就擠滿迎駕人潮，載運鞭炮的大卡車也一車車把大量鞭炮運抵北港各炮場，有人笑說，北港神轎最能「呷炮」（炸 轎），一大卡車的鞭炮不用多久就能炸光。

今早媽祖起駕，萬民齊呼進，恭迎聖駕上轎，神轎隊一出廟，聞名全國的炸轎與犁炮隨之登場，滿街陣頭各顯神通，文曲武藝全上陣，熱鬧又震撼，遊客見識北港傳統藝陣文化的豐厚。

只要神轎隊所到之處大街小巷一路炸不停，烈焰火光竄天，尤其百年傳統的「犁炮」用烤的火紅的鐵犁，成串鞭炮一劃引爆，快速又猛烈，炸得滿天硝煙，讓遊客感受台灣三大炮的震撼和威力，轎隊遊行到隔天天亮才入廟，不少遊客隨香遶境通宵達旦，共祈平安。北港朝天宮總幹事何宗霖說，今年共設有25個炮點供遊客賞炮，也有44座藝閣加上陣頭，隊伍超過5公里，為「三月瘋媽祖」掀起最高潮。

除了德義堂、勤習堂、老塗獅、飛龍團等古老龍獅武陣，也有集雅軒南北管的文曲雅樂，加上花俏逗趣的報馬仔、神童團，百年藝陣相當有看頭，晚間，五光彩艷的百年藝閣最吸睛，延綿宛如五彩巨龍的花燈閣車，光耀奪目，沿途撒平安糖、小飾物與遊客熱情互動，是媽祖出巡重頭戲，也是遊客最愛。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，媽祖出巡今起兩天，藝閣遊行有5天，歡迎大家到北港拜媽祖、看熱鬧、吃小吃買土產，豐富又好玩，保證不虛此行。

轎底堆滿鞭炮一次炸光。記者蔡維斌／翻攝
轎底堆滿鞭炮一次炸光。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖今天出巡，神轎一出廟就展開超震撼的炸轎和犁炮，吸引不少國內外媒體爭相捕捉精彩鏡頭。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖今天出巡，神轎一出廟就展開超震撼的炸轎和犁炮，吸引不少國內外媒體爭相捕捉精彩鏡頭。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖今天出巡，神轎一出廟就展開超震撼的炸轎和犁炮，吸引不少國內外媒體爭相捕捉精彩鏡頭。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖今天出巡，神轎一出廟就展開超震撼的炸轎和犁炮，吸引不少國內外媒體爭相捕捉精彩鏡頭。記者蔡維斌／攝影
數十箱的鞭炮堆滿轎底一次炸光，轎伕忙著堆炮。記者蔡維斌／攝影
數十箱的鞭炮堆滿轎底一次炸光，轎伕忙著堆炮。記者蔡維斌／攝影
百年傳統犁炮也相當震撼。圖／本報資料照片
百年傳統犁炮也相當震撼。圖／本報資料照片

北港朝天宮 媽祖 神轎

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