首波梅雨鋒面 助嘉義地區緩解旱象

嘉義縣市水情燈號為黃燈，嘉義地區於昨天至凌晨降雨，阿里山過去24小時累積雨量近80毫米，阿里山地區配水池及仁義潭水庫都有明顯進水量，有助於緩解旱象。

梅雨季首波鋒面到來，昨天全台各地有雨，嘉義地區也有較大雨勢，阿里山及民雄地區在過去24小時累積雨量都近80毫米，對改善嘉義地區旱象有明顯助益。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵今天告訴中央社記者，台水公司在阿里山鄉的樂野淨水場進水量1200噸的水量，幾乎達到淨水場的5米高度，過去僅3米高度，有助於緩解當地的用水問題。

蔡博淵指出，阿里山地區的4座配水池進水量約1300噸水量，原水進水量持續在增加，目前蓄水量都維持在3萬噸左右，維持在供水無虞狀態。

蔡博淵說，這波梅雨季首波鋒面雨勢，為仁義潭、蘭潭2座水庫帶來約12.92萬噸的進水量；目前仁義潭水位94.71公尺，較昨天的94.68公尺，上升0.03公尺。

依據經濟部南區水資源局統計資料，截至今天上午10時，仁義潭有效蓄水容量為19.72%，有效蓄水量為489萬噸；蘭潭有效蓄水容量為20.61%，有效蓄水量為190萬噸。

自來水公司第五區管理處表示，嘉義地區3月1日起水情燈號為減壓供水黃燈，嘉義每日用水量30萬噸，透過雲林湖山水庫及台南曾文、烏山頭水庫支援，嘉義蘭潭、仁義潭水庫每日出水量不到10萬噸，並持續管控出水，至5月底供水無虞。