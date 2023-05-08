陪伴病女考上公職 母獲模範表揚

嘉義縣大林鎮86歲劉雪花的女兒6歲時罹患類風濕性關節炎，她25年來陪伴女兒治療度過不適感、併發症，以正能量鼓勵女兒考上公職，獲選大林鎮今年模範母親；另，60歲鄭惠美年輕時從台南嫁到嘉義跟開建材行的丈夫打拚，照顧孩子也熱心公益，曾得縣府社會福利志願服務獎等，也獲選水上鄉今年模範母親。

大林鎮今年選出27名模範母親、5對鑽石婚夫妻，首度於佐登妮絲城堡舉辦母親節表揚活動，讓爺奶級的鑽石佳偶牽手走上紅毯，場面如同中古世紀浪漫婚禮。

劉雪花的女兒6歲時罹患類風濕性關節炎，須長期就醫服藥治療，她25年來陪著女兒，走過疾病及服藥帶來的不適感及併發症，女兒考取公職致力大林鎮的新聞行銷工作，也出版自傳書籍鼓勵他人。

大林鎮長許有疆說，劉雪花悉心照料下，3名子女皆有所成，之前就曾榮獲全國10大傑出愛心媽媽的「慈暉獎」，以實際行動為「媽媽」無遠弗屆的超能力做了最佳詮釋。

水上鄉60歲鄭惠美21歲就嫁給建材行老闆施周弘，育有1子2女，一邊照顧小孩一邊協助丈夫事業，丈夫後來轉務農種植蓮子、柚子，她也協助銷售農產品，另還常當志工熱心公益，曾獲社會福利志願服務獎。

水上鄉長林緗亭昨表揚，稱讚她生命散發光芒、溫暖身旁的人。