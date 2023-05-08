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北港迓媽祖 重現古禮起馬宴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林北港朝天宮將出巡遶境，昨晚循古禮恢復中斷百年的起馬宴，吸引大批民眾觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林北港朝天宮將出巡遶境，昨晚循古禮恢復中斷百年的起馬宴，吸引大批民眾觀賞。記者蔡維斌／攝影

雲林北港朝天宮媽祖癸卯年出巡遶境昨晚由董事長蔡咏鍀和縣長張麗善敲響開路鼓巨鑼，今起媽祖出巡，屬台灣三大炮之1的北港犁轎和炸轎獲核准25處定點炮場，廟方特別發放滅火器隨行防護，警消也邀各炮場開安全會議，「讓媽祖出巡在理性歡慶中畫下句點」。

媽祖出巡兩天24小時都排滿滿，是「北港迓媽祖」最熱鬧的時段，百年藝陣和神轎隊預定上午出廟起駕南巡抵嘉縣新港鄉南港村的南壇，中午返抵朝天宮再展開鎮區遶境；百年藝閣則從今起遊行5天，周五最後1天媽祖聖誕，也施放焰火慶祝。

昨晚朝天宮廟前設滿漢全席搭配美麗的蔬果雕花，民眾大開眼界爭相拍照。蔡咏鍀說，起馬宴已中斷百年之久，今再重現，讓大家一睹早年禮俗祭儀的盛大隆重。

每年北港媽祖出巡所炸鞭炮均超過3000萬元以上，北港鎮公所指出，今年核准申請的炮場分布於朝天宮前的中山路、廟後的仁和路、中正路和民主路義民路口、中正路和文化路口、文化路到公園前，再延伸到北港鎮公所周邊炮場最密集，遊客可前往觀賞震撼的炸轎。

據了解，雲縣消防局和北港警分局已先邀集25個炮場負責人召開安全會議，北港警分局特別與各宮廟管理員、民間團體簽訂「約制書」，也請求支援將投入警、民力1000人次，並部署緊急應變小組。

北港朝天宮 媽祖 港警

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