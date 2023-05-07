北港朝天宮今晚「起馬宴」 巨鑼迎駕滿漢全席宴平安

雲林縣北港朝天宮媽祖明天起駕出巡，將展開兩天遶境，今晚循古禮在廟前開辦「起馬宴」，設宴祝壽，精緻的滿漢全席，令人大開眼界，朝天宮董事長蔡咏鍀和雲林縣長張麗善共同敲響開路鼓巨鑼，象徵恭請媽祖起駕，場面隆重，為一年一度出巡遶境拉開序幕。

列為國家重要民俗的「北港迓媽祖」，將在明天農曆三十月十九日上午九時出廟，展開兩天出巡，朝天宮今晚依古禮舉行盛大的「起馬宴」，為年度出巡熱身。朝天宮祭祀組長紀仁智說明「起馬宴」由來。

他說，早年前北港媽祖每年從上元元宵節就有一連串的盛大廟會，農曆三月十三媽祖出發赴湄洲進香，起駕前一天由北港蔬菜舖主辦盛大的「起馬宴」恭送起駕。

紀仁智說，媽祖赴湄洲於三月十九日返回北港，再由豬肉舖主辦「下馬宴」，隨後展開五天遶境，三月二十二日再由點心舖主辦「平安宴」，三月二十三日舉行祝壽祭典，完成一年的遶境進香事宜，後來隨著遶境時程的變動，起馬宴等禮俗已中止多年，直到去年才恢復舉辦。

今晚廟前設宴，滿漢全席各式佳餚搭配美麗的蔬果雕花，精緻豐盛，讓民眾大開眼界，爭相拍照，北港百年聖震聲開路鼓熱鬧開場，由雲林縣長張麗善擔任主祭，並與董事長蔡咏鍀、立委林文瑞、北港鎮長蕭美文、文觀處長陳璧君等人共同敲響巨鑼，為出巡拉開序幕。