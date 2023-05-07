八色鳥現蹤國際鳥友欣喜 湖本村找回八色鳥故鄉美名

雲林縣林內鄉湖本村是八色鳥發跡地，前立委尹伶瑛和縣議員張維崢今天發起回顧20年來八色鳥的故鄉，原以山林健走喚回守護生態，因雨取消健走但活動如常舉行。連日來更有來自英國等國際鳥友陸續抵湖本村探尋八色鳥蹤跡，欣悅得以一睹嬌客丰采，尹伶瑛期待找回八色鳥故鄉，讓湖本生態再被世界看見。

20多年前列為稀有易危保育鳥種的八色鳥，每年3至5月期間會飛抵林內鄉湖本村的丘陵森林繁衍，8、9月再南返印尼等原棲地度冬，當年因山區濫墾開採，嚴重破壞山林生態，更驚擾八色鳥棲育，時任村長的尹伶瑛發動對抗財團竊山，守護面臨滅跡的八色鳥，受到國際重視，32國家數十個保育團體支持，使湖本村棲地獲得保存，而得「八色鳥故鄉」美名。

守護八色鳥成效斐然的尹伶瑛後來擔任立委持續推展生態保育，時隔20多年，湖本八色鳥漸被遺忘，尹伶瑛號召當地婆媽姐妹今天成立「信賴台灣、顧咱的巢」好德媽媽婦女團，並和縣議員張維崢發起生態健行，喚起守護八色鳥的記憶。

健行因雨取消但這場結合母親節的活動持續冒雨進行，並請來著名生態攝影師陳加盛，展示精彩照片及生態保育書籍， 立委劉建國、信賴之友會總會長劉國隆也代表感謝雲林好德媽媽婦女團率先成立全國第一支團隊投入社區並讚許湖本村民守護山林生態的苦心。

尹伶瑛和張維崢指出，保育資料顯示，八色鳥全球僅剩一萬多隻，每年約有1、2千隻飛到台灣，約有150對八色鳥會到湖本村繁殖，堪稱全世界八色鳥密度最高，不過，在地生態人士憂心近年因湖山水庫開發加上獼猴肆虐，使八色鳥棲育再受衝擊，所以他們以「顧巢、顧家、顧台灣」為目標，成立「好德媽媽姐妹團」來守護湖本。

尹仱瑛說，目前正值湖本村八色鳥棲息繁衍季節，連日來有來自美、日、加拿大及英國倫敦等國際愛鳥人士前來賞鳥，除看見大冠鷲等鳥類，尤其看到八色鳥現身更大為喜悅，讚許湖本生態維護很好。國際人士的到訪，令她感觸良深，期待透過大家共同努力，找回八色鳥故鄉，讓湖本村生態再次讓國際看見。