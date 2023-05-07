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無私照顧先天性心臟病弱勢兒 王振宇、林欣儒寄養家庭獲表揚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義家扶中心今天與嘉義地區寄養家庭「打開家門讓愛住進來」活動，今年共有45戶寄養家庭加入行列。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心今天與嘉義地區寄養家庭「打開家門讓愛住進來」活動，今年共有45戶寄養家庭加入行列。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義家扶中心今天與嘉義地區寄養家庭一起進行「打開家門讓愛住進來」活動，今年共有45戶寄養家庭加入行列；也表揚無私照顧先天性心臟病早產兒的嘉義市王振宇、林欣儒夫妻等寄養家庭以及年度自強母親阮氏碧秋。嘉義縣長翁章梁出席與會並贈送康乃馨給寄養家庭，表達感謝與祝福。

住在嘉義市的王振宇及林欣儒夫婦榮獲全國績優寄養家庭，夫妻倆於2019年加入寄養家庭，緣分始於目前照顧的寄養童「妹妹」。寄養母親林欣儒以保母工作為業，「妹妹」因早產患有先天性心臟病，原生家庭無法提供妥善的照顧而需要被安置，夫妻倆討論後仍毅然決然照顧「妹妹」。從7個月早產到現在已滿5歲，這期間不斷地協助「妹妹」至台中定期回診及進行心臟手術、穩定讓孩子服藥以控制病情、接送早療復健、給予家庭的溫暖…等。

獲全國績優寄養家庭番路鄉顏銘志、梁瀞云夫妻於2008年起擔任寄養家庭，至今邁入第16年，總共照顧過18名遭身體虐待、疏忽照顧的孩童，其中有14名是未滿2歲的嬰幼兒；目前家中持續照顧2名寄養兒童皆有特殊狀況，分別有先天性腎上腺增生症、幼兒自閉症及綜合性發展遲緩等，梁瀞云不畏風雨每週來回車程1小時往返嘉義市進行早療復健或回診治療，用心陪伴慢飛天使們一步一步向前行。

嘉義地區弱勢家庭749 戶1224童，遴選出1名「2023年度自強母親」阮氏碧秋及10名自強兒童。阮氏碧秋透過婚姻仲介結婚來台與丈夫生育2名兒子，丈夫因病過世，在她還未取得台籍身分時，做著各類農務臨時工，12年下來，不畏酷熱氣候或嚴冬辛勞工作，又手做家鄉味的越氏春捲補貼家庭收入。

阮氏碧秋靦腆地表示，只是默默地做好母親與父親的角色而已，看見兒子們懂事負責並認真念書，一切的辛勞都值得。

嘉義地區今年度聘任寄養家庭45戶，嘉義市11戶，嘉義縣34戶，共照顧51名兒童及少年，有5名順利結案，目前寄養安置中嘉義縣29名、嘉義市17名。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，近幾年來需要安置的寄養兒少大多有身心狀況如發展遲緩、身心障礙、情緒障礙、特殊疾病…等，0～3歲嬰幼兒的安置需求也提高，占安置量的55%，隨著兒少的照顧難度日益提高，及陸續面臨寄養家庭的退休、招募困難或折損，為能接住每一個需要幫助的孩子，期待有更多的家庭加入寄養家庭的行列。嘉義地區寄養招募專線05-2812085轉寄養組。

嘉義市社會處長黃毅晨（左）表揚無私照顧先天性心臟病早產兒的嘉義市王振宇、林欣儒夫妻績優寄養家庭。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市社會處長黃毅晨（左）表揚無私照顧先天性心臟病早產兒的嘉義市王振宇、林欣儒夫妻績優寄養家庭。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義縣長翁章梁表揚績優寄養家庭。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義縣長翁章梁表揚績優寄養家庭。圖／嘉義家扶中心提供

寄養家庭 嘉義

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