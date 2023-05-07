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嘉縣山區出現狂犬鼬獾！ 縣府籲幫毛小孩施打狂犬病疫苗

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉縣山區出現狂犬鼬獾，縣府籲幫毛小孩施打狂犬病疫苗。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣山區出現狂犬鼬獾，縣府籲幫毛小孩施打狂犬病疫苗。圖／嘉義縣政府提供

今年3例鼬獾狂犬病陽性案例，其中1例就在嘉義大埔鄉，一隻鼬獾追咬家犬，送檢後發現鼬獾感染狂犬病，家犬經後續觀察無虞，嘉義縣家畜疾病防治所今與鄉公所、嘉義大學一起到中埔鄉舉辦絕育活動，加碼狂犬病疫苗免費注射，呼籲盡速為毛小孩施打狂犬病疫苗。

家畜所表示，大埔鄉山區送檢鼬獾是犬隻刁咬，所幸該犬隻經後續觀察無異狀，狂犬病是比新冠肺炎致死率更高的人畜共通傳染病，經咬傷感染致死率100%，病毒主要破壞中樞神經而出現神經症狀，感染動物會出現狂暴、攻擊、恐水、幻覺、癱瘓昏迷症狀。

依歷年野生動物檢測統計資料，狂犬病疫情目前侷限在野生動物，今年已檢出3例鼬獾狂犬病陽性案例，包括台中市東勢區、南投縣水里鄉及嘉義縣大埔鄉各1例；家畜所提醒，未施打將依違反動物傳染病防治條例開罰3至15萬，若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報公所或家畜所。

家畜所補充，即日起至11月24日有絕育補助，公犬貓每隻補助600元、母犬貓1200元，由民雄鄉維醫動物醫院、水上鄉水上動物醫院、朴子市樂嘉與朴子動物醫院、中埔鄉大和動物醫院、溪口鄉強生動物醫院與大林鎮禾宇動物醫院7家醫院，須同步植入晶片、完成寵物登記及注射狂犬病疫苗，活動採預約制。

中埔鄉長李碧雲說，中埔鄉多為山坡地，野生動物數量多，去年狂犬病預防注射率是18鄉鎮之冠，下半年將有狂犬病巡迴預防注射，請大家帶家中的毛小孩到就近的村辦公室施打疫苗，犬貓出生滿3個月就可施打狂犬病疫苗，鼓勵大家盡速帶毛小孩打疫苗。

嘉縣山區出現狂犬鼬獾，縣府籲幫毛小孩施打狂犬病疫苗。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣山區出現狂犬鼬獾，縣府籲幫毛小孩施打狂犬病疫苗。圖／嘉義縣政府提供

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