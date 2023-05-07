老醫館走讀三合一 感受嘉市醫療文化

嘉義市立博物館「《咱來看醫生》-嘉義市近代醫療文化特展」不但可看到前人累積豐厚的醫療文化，文化局並規劃於博物館辦理「醫者、醫館、醫者町」台灣基層醫療空間文化研討會，邀請全台各地醫療空間研究社群與專家學者發表研究心得，探討當代台灣基層醫療體系中「人」、「空間」和「城市」間三者的關係。

文化局局長盧怡君表示，嘉義市區內各類科別基層醫療資源豐沛，醫護從業人數眾多，早期醫生館林立，為台灣各縣市中相當獨特的城市風景。「嘉義市老醫館走讀」活動上午帶大家深入街區，探訪美麗多元的老醫館建築，透過展覽、研討會及走讀活動，讓大家看到疫後的嘉義很健康。

活動中台灣基層醫療空間文化研討會，除先對台灣近代基層醫療空間文化有基本認識外，將透過醫療關係中人、空間、場域活化以及城市特色保存再生為核心，最後以宏觀的角度觀照醫療空間文化於都市復興、社區健康的時代意義。

文化局表示，研討會委由長期關注老醫館修復再利用的國立雲林科技大學教授蘇明修執行，邀請新港文教基金會創會董事長陳錦煌醫師演講「社區醫師、健康社區與社區健康生活共同體」，分享社區醫師如何在社區中，藉由自己的專業，促進社區「共存」、「共生」與「共榮」。

研討會內容，包括「醫者」‐基層醫療人物的角色與時代性、「醫館」‐基層醫療空間的類型與特質及「醫者町」‐基層醫療空間的保存與活化3大論文發表主題，現場超過60名參與者討論與交流。