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台灣三大炮北港犁轎明登場 25處炮場公布警消部署保安

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮一年一度媽祖出巡，列屬台灣三大炮的「炸轎與犁轎」，將震撼登場。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮一年一度媽祖出巡，列屬台灣三大炮的「炸轎與犁轎」，將震撼登場。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港朝天宮媽祖癸卯年出巡遶境將於明天盛大登場，刿屬台灣三大炮之一的北港犁轎，鎮公所核准25處炮場規畫，想觀賞震撼的炸轎炮陣，可到指定炮場受三大炮的威力，雲林縣消防局和北港分局為確保炮場安全，邀集各炮場負責人簽署安全公約，自我約制。朝天宮也將於今晚循古禮舉行起馬宴，為年度媽祖出巡拉開序幕。

北港農曆亖月十九日起五天，其中十九和二十兩天媽祖出巡，百年藝閣則從三月十九日起遊行五天，最後一天農曆三月二十三日為媽祖聖誕，也施放高中煙火慶祝，一系列的百年藝陣和神轎隊已完成準備，預定明天上午出廟起駕南巡抵嘉義南港村的「南壇」，中午返抵朝天宮再展開鎮區遶境，兩天行程24小時排滿滿，是北港迓媽祖最熱鬧的時段。

北港媽祖出巡除列屬國家重要民俗，犁轎和炸轎，與鹽水蜂炮、炸寒單爺更被列為台灣三大炮，每年北港媽祖出巡所炸鞭炮均超過三千萬元以上，北港鎮公所為確保安全，炮灰便於清運，多年前規畫固定炮場，可供民眾觀賞又便於管理。

今年共核准25處申請的炮場，分布於朝天宮前中山路、廟後仁和路、中正路和民主路義民路口、中正路和文化路口、文化路到公園前，再延伸到北港鎮公所週邊炮場最密集。遊客可前往觀賞震撼的炸轎。

雲林縣消防局和北港分局為確保媽祖出巡安全，邀集二十五個炮場負責人召開炮場安全會議。共同防範爆竹煙火傷害、火災等公安意外發生，希望能達到約制效果，朝天宮今年也特別發放滅火器讓所有神轎隨行防護。此外，為防範陣頭鬥毆案件，北港分局特與各宮廟管理員、民間團體簽訂「約制書」，期讓媽祖出巡在理性歡慶中圓滿畫下句點。

北港警分局也請求其他分局支援，將投入警、民力1000人次，負責引導遶境隊伍與指揮交通，並部署緊急應變小組，以防群架衝突，若有不法將依法送辦。

北港朝天宮一年一度媽祖出巡，列屬台灣三大炮的「炸轎與犁轎」，將震撼登場。圖／本報資料照
北港朝天宮一年一度媽祖出巡，列屬台灣三大炮的「炸轎與犁轎」，將震撼登場。圖／本報資料照
北港朝天宮一年一度媽祖出巡，列屬台灣三大炮的「炸轎與犁轎」，將震撼登場。圖／本報資料照片
北港朝天宮一年一度媽祖出巡，列屬台灣三大炮的「炸轎與犁轎」，將震撼登場。圖／本報資料照片
北港朝天宮一年一度媽祖出巡，列屬台灣三大炮的「炸轎與犁轎」，將震撼登場。記者蔡維斌／翻攝影
北港朝天宮一年一度媽祖出巡，列屬台灣三大炮的「炸轎與犁轎」，將震撼登場。記者蔡維斌／翻攝影
北港朝天宮媽祖出巡，今年規畫二十五處炮場分布如圖。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮媽祖出巡，今年規畫二十五處炮場分布如圖。記者蔡維斌／翻攝
雲林消防局和北港分局邀集二十五處炮場負責人召開炮場安全會議，並簽訂「約制書」。圖／北港分局提供
雲林消防局和北港分局邀集二十五處炮場負責人召開炮場安全會議，並簽訂「約制書」。圖／北港分局提供

北港朝天宮 媽祖 遶境

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