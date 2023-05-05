聽新聞
test
0:00 / 0:00
增設勞工專責單位、西區設高中職校 黃敏惠：盡快籌設
嘉義市議會總質詢上午登場，議員王浩質詢為廣大勞工請命，要求市府設勞工專責單位；議員孫貫志、張秀華聯手爭取西區設高中職校，均衡東、西區教育資源，張秀華要求落實18年前設置玉山完全中學增加高中部；市長黃敏惠說，會盡快籌設勞工專責單位，也會朝設西區高中職校努力。
王浩說，西部縣市府以社會處掌管勞工專業只剩嘉市，同為升格省轄市新竹21年前就設勞工處；隔壁嘉縣前年也成立勞青處，市府組織改造獨漏勞工處，他問黃敏惠是否承諾2025年前，提增設勞工專責單位組改案到議會？
他說，這幾年多外送員大幅成長，發生車禍沒保障，直轄市訂外送平台管理自治條例，隔壁嘉縣有勞工訴訟補助要點，嘉市勞檢率低落，雇主「拒絕勞檢」只罰3萬，嘉縣勞青處成立量能提高，預算從每年3000萬元提高到7000萬元，員額也從5人提高至20人，過去4年沒有企業工會成立，有勞工處才能提高工會組織率。
孫貫志質詢說，勇媽市長重視教育培育人才，但教育資源集中東區，西區人口成長，卻無高中職校，隔壁嘉縣竹高、新港藝術高中、永慶高中、東高，讓學生就近求學。「學校只要辦出特色，不怕招不到學生！」張秀華質詢，18年前，前市長陳麗貞任內，西區玉山完全中學掛牌，成為高中職就學新選擇，但至今未落實，當初嘉市第一所玉山完全中學成立招生，初期招收美術與體育各1班，長期以來，市府與市民一直期望能在西區成立優質高中。
黃敏惠說，勞工專責單位會盡快籌設，未籌設前，市府更重視實質的勞工權益，與勞工一起努力；她表示，玉山完全中學籌設有時代背景，面對當前少子化，教育要更寬廣多元，議員爭取西區高中職校，市府會朝此方向努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言