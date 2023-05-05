鄒族古老傳說「達谷布亞奴」 嘉義逐鹿文創園區明天重現

相傳阿里山鄒族曾有個「達谷布亞奴」部落，位置在今日的阿里山新美、茶山地區，鄒族耆老代代口語講述這神秘消失部落，為保留文化歷史，逐鹿部落及逐鹿表演藝術團日前將此創作成音樂舞台劇，明天下午5點半，將在鄒族逐鹿文創園區首度公開發表。

流傳在阿里山鄒族的古老傳說的達谷布亞奴部落，據說，有著久遠歷史文化，但卻無文字記載，能延續傳承，全靠耆老級祖輩口語講述，代代相傳致今，此部落流傳過不少奇幻傳說，最後整個部落神秘消失。

「達谷布亞奴」音樂舞台劇創作，故事描述，山豬幻化成人形、與部落女子相戀，造成人與山豬相互大肆殺戮，部落遭滅絕，最終，部落女子用自己的生命，希望可以感動天界，換取回歸友善平靜的山林的奇幻傳說。