鄒族古老傳說「達谷布亞奴」 嘉義逐鹿文創園區明天重現
相傳阿里山鄒族曾有個「達谷布亞奴」部落，位置在今日的阿里山新美、茶山地區，鄒族耆老代代口語講述這神秘消失部落，為保留文化歷史，逐鹿部落及逐鹿表演藝術團日前將此創作成音樂舞台劇，明天下午5點半，將在鄒族逐鹿文創園區首度公開發表。
流傳在阿里山鄒族的古老傳說的達谷布亞奴部落，據說，有著久遠歷史文化，但卻無文字記載，能延續傳承，全靠耆老級祖輩口語講述，代代相傳致今，此部落流傳過不少奇幻傳說，最後整個部落神秘消失。
「達谷布亞奴」音樂舞台劇創作，故事描述，山豬幻化成人形、與部落女子相戀，造成人與山豬相互大肆殺戮，部落遭滅絕，最終，部落女子用自己的生命，希望可以感動天界，換取回歸友善平靜的山林的奇幻傳說。
鄒族逐鹿文創園區表示，族人自主創作發表音樂舞台劇，展現鄒族的遠古傳說、透過現實與虛幻交疊，傳達大自然友善包容的理念，萬物皆有生命的概念，明天下午5點半在園區優格哇舒劇場首度發表演出，豐富台灣原民藝術展演。
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