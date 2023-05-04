嘉縣沿海養殖文蛤大量暴斃 預估損失達5成
嘉義縣布袋、東石沿海傳出大量文蛤暴斃，立委蔡易餘接獲漁民反映，因氣候變化造成養殖文蛤損害，今邀經濟委員會到場考察，災損程度預估有5成，損失相當嚴重，蔡易餘向農委會副主委陳添壽爭取救助；農委會副主委陳添壽表示，將指示漁業署啟動天然災害救助，維護漁民權益。
陳添壽說，災害救助與輔導池底管理將同步進行，請文蛤養殖業者依漁業天然災害查報及救助程序，盡速通報鄉公所彙整災損資料；另，有關池底管理，農委會將持續輔導農民清理漁塭池底，提升漁民養殖管理技術，減少漁民損失。
文蛤養殖漁民說，今年氣溫變化大，突然變熱、又吹南風，文蛤受不了，陸續出現死亡情形，幾乎每個魚塭都有災情，有人多、有人少，甚至還有全軍覆沒，災情相當慘重，盼政府伸出援手，不要讓漁民血本無歸。
蔡易餘說，因為氣候異常造成魚塭水質惡化，導致文蛤大量暴斃，魚塭池底及水面遍布死亡文蛤外，藏在底土下的也會持續浮出，損害程度預估將達5成，漁民苦不堪言，希望中央啟動天然災害現金救助，協助養殖漁民度過難關。
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