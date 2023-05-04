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傳統杯筊也可以很時尚！中埔歡喜財神廟首亮相 日本住持也愛

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣中埔歡喜財神廟重新設計台灣杯筊，首創5色全新杯筊添時尚感，也讓日本寺廟帶回收藏。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣中埔歡喜財神廟重新設計台灣杯筊，首創5色全新杯筊添時尚感，也讓日本寺廟帶回收藏。記者呂慧瑜／攝影

文創意識提升廟宇也不例外，嘉義縣中埔歡喜財神廟重新設計詮釋台灣杯筊，首創設計「天地人、三財聚」的全新杯筊，讓5組杯各加入5個顏色，不僅添時尚感，更讓台灣杯前進日本，獲日本擁3500家寺廟的妙心寺大本山總住持則竹秀南稱讚收藏；縣長翁章梁今代表致贈日本妙心寺駐台代表玄恕大師，促進台日的宗教文化交流。

色彩繽紛的時尚台灣杯，連日本擁有3500家寺廟的妙心寺大本山總住持則竹秀南大師也贊譽有「嘉」收藏；翁章梁今天在眾人陪同上香後，親手擲出全新台灣杯，也請出廟方解籤，然而師父卻應答「天機不可洩漏」，引眾人大笑。

主持開杯儀式的師父黃寶治解釋，杯筊參照送窮文刻印「智」、「學」、「文」、「命」、「交」五字，分別代表人生一定要送走智慧、學問、文筆、命運、人脈的貧窮，才能有飛黃騰達之時。

中埔鄉歡喜財神廟表示，設計發想將原本常見紅色半月形筊，結合1200年前唐宋八大家之首韓愈的「送窮文」，設計出「天地人、三財聚」的全新杯筊，各杯筊外型五彩奪目，打破傳統印象，並將其應用在借還發財母錢的擲杯儀式，不但賦予台灣杯五顏六色新時尚感，也讓具有人神溝通的「神器」，變得更神氣。

翁章梁說，「擲筊」對台灣人來說都很熟悉，心中有困難只要想著問題擲筊，神明都能有求必應做出指示，全新設計的杯筊是文創的一部分，歡喜財神廟設計、重新詮釋也代表宮廟文化逐漸走向進步。

總幹事石育鐘表示，推廣全新的台灣杯，是以嘉義在地檜木設計「台灣杯典藏禮盒」，今天財神聖誕舉行「五四好運動」開心開杯儀式，將致贈台灣、中國大陸各地宮廟，近日推出後深受信眾喜愛致電詢問，因純手工製費時，預計採電話預訂，未來也會在網路販售。

嘉縣中埔歡喜財神廟重新設計台灣杯筊，首創5色全新杯筊添時尚感，也讓日本寺廟帶回收藏。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣中埔歡喜財神廟重新設計台灣杯筊，首創5色全新杯筊添時尚感，也讓日本寺廟帶回收藏。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁今喜獲主持開杯儀式師父黃寶治贈全新時尚杯筊，直言回家可以好好來擲杯。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁今喜獲主持開杯儀式師父黃寶治贈全新時尚杯筊，直言回家可以好好來擲杯。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁今親手擲出全新台灣杯，獲4勝聖杯，廟方神秘解籤，應答「天機不可洩漏」，引眾人大笑。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁今親手擲出全新台灣杯，獲4勝聖杯，廟方神秘解籤，應答「天機不可洩漏」，引眾人大笑。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣中埔歡喜財神廟重新設計台灣杯筊，首創5色全新杯筊添時尚感，也讓日本寺廟帶回收藏。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣中埔歡喜財神廟重新設計台灣杯筊，首創5色全新杯筊添時尚感，也讓日本寺廟帶回收藏。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁今代表致贈日本妙心寺駐台代表玄恕大師，促進台日的宗教文化交流。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁今代表致贈日本妙心寺駐台代表玄恕大師，促進台日的宗教文化交流。記者呂慧瑜／攝影

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