民進黨內鬥團結難？ 嘉縣黨部開除2資深黨員 停權2議員

民進黨嘉義縣黨部今天中午發布去年五合一選舉，4名黨員遭檢舉違紀作出裁決處分，評委召集人徐明勲今上午召開評議委員會討論後決議，縣議員黃榮利及太保市農會總幹事黃麗貞2人開除黨籍，縣議員黃嫈珺、林秀琴停權3年，決議將再送中央黨部中評會審查。

徐明勲表示，議員黃榮利違反紀律評議裁決條例第15條之1、2、4點，公開支持非黨提名候選人（太保市長鄭淑分），與其召開記者會攻擊本黨候選人，及一同以文宣、按戶拜票及競選總部共同合作；另太保農會總幹事黃麗貞，違反第15條之3，擔任太保市長鄭淑分競總總幹事，2位經查屬實開除黨籍。

黃榮利表示，「一切交由中央黨部裁決！」；黃麗貞說，尊重被開除黨籍決議，但仍還看黨中央最後結果，她強調，選在明年大選前開除黨籍，那不是跟大家喊的大團結口號背道而馳，製造分裂。

另，徐明勲指出，議員黃嫈珺、林秀琴，則分別參加非黨籍提名鄉鎮市候選人競總成立及造勢活動，經委員會討論後，決議2人皆停權3年處分。

黃嫈珺表示，希望到中央黨部中評會，會有公正的裁決，她說，聽到地方黨部對她做出停權3年處分，深深感到特定派系把持地方黨部的威力及氣度狹隘，斥，黨紀可以為他們自己人轉彎。

林秀琴說，「我沒有關係的！」自己當時違反到無黨新港鄉長候選人嚴眺鴻競總成立場合，上台講幾句話，黨要開除或停權她都接受配合，全尊重黨部黨規今天的決議。

徐明勲說，黨員檢舉案，都是單一席次的鄉鎮市長選舉，其程序除資料蒐集調查，也給違紀者申訴機會，歷經委員會討論，作出一致決議。

徐明勲強調，2024總統立委選戰，藍營總統認選可能派出侯友宜應戰，黨員更應尊守黨章黨綱及紀律規定，全力支持黨提名的總統參選人賴清德及立委人選，不容心存僥倖當牆頭草。