來去台南踅夜市 不只大大武花大武花 各區夜市報乎你知

台南是美食之都，並以小吃聞名，其中夜市就藏有令人回味無窮的佳餚，南市最有名的夜市是花園、大東、武聖夜市，因時間分布在周一到周日，「大大武花大武花」成了口訣，只要不下雨，方便民眾逛夜市。但台南式 Tainan Style社群最近列出其他較具規模的夜市，提供大家「踅夜市」更多選擇。

台南式 Tainan Style最近就貼出「不要再只會大大武花大武花了！台南夜市有多少你知道嗎？」的夜市總覽圖，37個行政區較有名的夜市都列入其中。大東夜市營業時間是周一、周二及周四，武聖夜市是周三、周六，花園夜市是周四、周六、周日。

另其他行政區還有許多有名的夜市，包含仁和、永大、鹽行、麻豆、小北成功、復華、中洲寮、聖母廟、大益、國宅、大灣等夜市。但目前剩左鎮、龍崎、南化尚無較像樣的夜市，社群內寫著「歡迎大家去開疆拓土」。有網友留言「佳里星期六也有安西夜市」。

有網友寫著「後壁厝夜市越來越冷清了……以前小時候多喜歡去，現在幾乎只有過去一半的活力……」、「很久以前曾在白天的復華夜市擺攤(跳蚤市場)，生意勉強可以」、「佳里仁愛夜市非常小，旁邊的大空地是它原本的規模」、「我半個安平人，竟然也有幾個夜市不知道，損失大了，下次回台南一定要去。」、「歸仁的拜四夜市都快死了….好可惜，好想念小時候的拜四夜市」。

有網友看到夜市總表，告性地寫著「哇！ 太詳細了太詳細了 讚」。也有網友感嘆，有些夜市以前攤位多，現在攤位愈來愈少。