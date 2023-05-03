為愛遠航 台南捐贈100套繪本抵達愛丁堡

3月底英國愛丁堡議長Cammy Day到訪台南期間，市長黃偉哲捐贈了100套講述台英早期交流歷史的「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師」故事繪本給愛丁堡，當地時間昨天，Day議長特別選在愛丁堡中央圖書館舉辦了隆重的繪本受贈儀式，顯示出愛丁堡議會對於台南情誼的重視。

黃偉哲表示，台南可說是跟愛丁堡、蘇格蘭淵源最深的台灣城市，不管是馬雅各醫師、巴克禮牧師，或是繪本提到的伊萊莎牧師娘、宋伊莉莎白醫師，都跟台南連結深厚，因為他們為愛遠航而來的犧牲奉獻，台南跟台灣在醫療、教育、水利上逐漸邁向現代化，直到今日，我們仍然享受著這些恩澤，也時刻紀念他們的貢獻，透過這次捐贈繪本，希望讓遠在愛丁堡的孩子們更加認識台南、台灣，並了解到雙方在歷史長河中曾經產生如此良善的互動。

黃偉哲指出，自從上次Day議長來訪，雙方都表達了希望台南跟愛丁堡持續交流合作的意願，這不僅是因為密切的歷史緣分，更是出於兩市抱持著相似的願景跟價值，都重視自由民主、環境永續、科技創新，也同樣看重文化藝術的發展，期盼在不遠的將來，台南跟愛丁堡，可以有更多具體的合作，讓百年前至今奠下的良好情誼，能夠綿延不絕。

愛丁堡議長Cammy Day則在儀式中表示，很高興能接受這些介紹蘇格蘭跟台灣百年前歷史的書籍，從來自愛丁堡的馬雅各醫師在19世紀建立了台灣第一間醫院起，直到現在跟台灣的貿易、文化仍往來頻繁，期盼能更深化與台灣與其他夥伴的合作；這些繪本將會在愛丁堡圖書館供市民借閱，此外也會流通到愛丁堡學校。