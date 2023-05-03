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月薪2.6萬 嘉縣府80個暑假工讀機會26日報名截止

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府今年有80個暑期工讀職缺，月薪2萬6400元，報名至5月26日截止。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今年有80個暑期工讀職缺，月薪2萬6400元，報名至5月26日截止。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府暑期工讀徵才！今年共有80個公部門工讀機會，包括縣府、警消、戶政及地政等單位，每月薪資2萬6400元，設籍嘉義縣且年滿18歲以上大專院在學生，即日起至勞青處網站可下載簡章及報名表，報名至5月26日止；勞青處提醒，暑假是求職旺季，要慎防詐騙。

勞青處指出，今年暑期招募80名工讀生，工讀期間自7月3日至8月31日，「需設籍嘉義縣」，且現就讀國內各大專院校在學生，包括大學及技術學院在學生、二專1年級升2年級、五專4年級升5年級，以及研究所在學生，中低收、身障及原住民等身分將優先錄取。

此外，僑外生、應屆畢業生、五專前3年以下學生、空中大學、夜校生、假日在職專班及曾參加過「大專青年學生公部門」暑期工讀並經錄取上工者，均不符合報名資格。

勞青處表示，簡章及報名表可至官網下載，填妥後在5月26日前寄至嘉義縣政府勞工暨青年發展處，以郵戳為憑，地址為嘉義縣太保市祥和一路東段1號，並註明應徵嘉義縣112年大專青年學生暑期工讀計畫。

勞青處長陳奕翰表示，求職或打工一定要先看清楚契約再簽約，應徵工作時可先查詢公司是否有合法登記，面試時若要求扣押證件、繳交保證金、辦理指定信用卡等絕不要交出，有任何疑問可撥打求職防騙諮詢專線05-3621165或上台灣就業通網站。

陳奕翰也說，今年在校園舉辦22場次求職防詐騙宣導，提醒青年學子求職記住「3要準備」要蒐集應徵公司資料、要告知親友求職地點、要檢視職缺資訊是否合理；在面試應徵時，也要謹記「7不原則」不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作，以確保掉入詐騙的陷阱中。

嘉義縣政府今年有80個暑期工讀職缺，月薪2萬6400元，報名至5月26日截止。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今年有80個暑期工讀職缺，月薪2萬6400元，報名至5月26日截止。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今年有80個暑期工讀職缺，月薪2萬6400元，報名至5月26日截止。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今年有80個暑期工讀職缺，月薪2萬6400元，報名至5月26日截止。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 求職 青年

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