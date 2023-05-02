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阿里山區螢火蟲爆發 鄒族部落入夜閃閃發光

中央社／ 嘉義縣2日電
螢火蟲新聞示意圖。聯合報系記者劉學聖／攝影
螢火蟲新聞示意圖。聯合報系記者劉學聖／攝影

嘉縣終於迎來螢火蟲大爆發，縣府文化觀光局今天說，雖然今年稍晚一些但是閃閃發光盛況沒讓人失望，推薦遊客到阿里山來吉、里佳、茶山、樂野等鄒族部落賞螢，抬頭還能見星星滿天。

嘉義縣鄉達邦國小校長林進富與阿里山茶山部落開元農場老闆許益樹，昨晚在里佳與茶山都拍到螢火蟲爆發的情形，文觀局今天特別請他們提供照片，供文觀局臉書（Facebook）使用。

文化觀光局長徐佩鈴告訴中央社記者，嘉義縣終於迎來螢火蟲大爆發，雖然今年稍稍晚一點，但是螢況一樣沒有讓人失望。

徐佩鈴說，特別推薦遊客到阿里山的來吉部落、里佳部落、茶山部落跟樂野鄒族部落賞螢，部落人為破壞少、生態環境相當好且無污染，所以狀況都非常好，不僅能欣賞到令人目不暇給的螢火蟲地毯，也能看見滿天的星星，還可順道一嚐特色風味餐，鄒族烤肉、手洗愛玉。

徐佩鈴舉例說，茶山部落的「屯阿巴娜」步道是熱門賞螢點，更特別的是可以參加部落的夜間探險，探尋古老的傳說「向天神取火」，感受原住民與大自然共存的精神。

另外，里佳部落有個很美的稱號「藍色部落」，原始的自然風貌，生態無污染，除能欣賞到非常壯觀的螢火蟲地毯，抬頭更能看見美麗的星空，一次飽覽星光與螢光。

螢火蟲 阿里山 鄒族

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