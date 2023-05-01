嘉縣推鄒族部落觀光 阿里山來吉以山豬特色吸睛

嘉縣文觀局宣傳鄒族部落觀光，5月推薦有「山豬部落」之稱的阿里山鄉來吉村，除沿途可見充滿創意山豬石雕，吃到山豬套餐、有南非特色料理，還能把可愛木雕小山豬帶回家。

嘉義縣文化觀光局今天新聞稿表示，來吉位於鄒族的聖山「塔山」下，有個神聖的稱號「塔山下永遠的部落」，近幾年在部落努力推廣下有個更響亮且深受遊客喜歡的名字「山豬部落」。

文觀局長徐佩鈴說，傳說鄒族獵人追山豬而發現來吉，此地適合居住及耕作，族人遷徙定居發展為聚落，山豬也成為來吉象徵。到來吉最先入目的就是各式各樣的戶外山豬雕刻，家家戶戶都陳列木雕山豬藝品。

徐佩鈴說，來到來吉部落一定要自己動手做山豬，可事先向「來吉社區發展協會」報名體驗行程，手工打磨木頭山豬，為山豬挑選穿戴精美的鄒族傳統服飾，過程無比療癒。

徐佩鈴指出，來吉部落還有一家不訂位吃不到的Hana廚房，是南非女孩與鄒族部落男孩共築的餐廳，融合部落與南非料理，菜單包含沙拉、山豬肉、香腸、披薩、咖啡等，每天現烤的麵包一出爐就會被搶購一空。來吉值得一遊。

嘉義縣長翁章梁告訴中央社記者，鄒族人口目前6000多人，分布整個阿里山區，原先為7村8部落，有茶山、新美、山美、達邦、特富野、里佳、來吉及樂野等部落；受莫拉克風災影響，部分居民遷移至阿里山下的逐鹿部落定居，演變為目前的7村9部落。