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台南地瓜盛產地南科在這 公所邀民眾焢窯兼長知識
台南新市科學園區周遭盛產地瓜，風味獨特且面積日增達400多公頃已是主產區。區公所推廣多吃地瓜，外地搬來科學園區工作生活的年輕民眾、親子能夠體驗在地早期農村假日休閒，今天在新市產業園區預定地辦「地瓜焢窯趣暨登革熱防治誓師大會」，邀請各社區發展協會、里辦公處、環保志工隊及機關團體，親子同樂並推廣在地農產地瓜、順便宣導登革熱防疫。
區長譚乃澄說，新市出產地瓜，焢地瓜窯是早期在地農村休耕時常見農家樂活動，為推廣在地農業並提升健康休閒，邀請民眾體驗焢窯樂，從堆土窯、燒窯、破窯到開窯的過程不僅能體驗動手焢窯的樂趣，更能品嘗到第一時間出爐，熱呼呼、燒燙燙的綿密地瓜口感，希望在體驗昔日農村活動之餘，能推廣從新市土壤所孕育出來的香甜滋味。
公所趁民眾聚集舉辦登革熱防治誓師大會，「宣誓防治登革熱的信心」。公所說，儘管近3年無登革熱本土病例，但防疫仍不可輕忽。這次宣導「積水倒清氣、新市嘸代誌！」、「消滅登革熱、大家都快樂！」、「每天孶清、蚊子不叮！」等口號，強調「杜孑後患」決心，打造良好居住環境。
新市區近年來發展迅速，這次焢窯的場地將開發為產業園區。區公所說，焢窯活動越來越少見，這次活動看見了新市風土淳樸的一面，也推廣新市獨特的地瓜風味，並藉登革熱防治強化區公所及社區團體防疫，展現阻絕登革熱的決心。
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