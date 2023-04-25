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台南著名景點藍晒圖推3.0版本 更大更美更好拍
台南著名的旅遊地標《藍曬圖》，推出3.0版本，今天在藍晒圖文化園區揭幕，不僅更大、更美，還兼具藝文展覽空間的功能，首檔展示藍晒圖創作者、藝術家劉國滄等人的作品，即日起開展到5月28日。
揭幕典禮下午在園區內舉辦，市長黃偉哲與捐贈藍晒圖3.0的百年威士忌品牌SPEY詩貝酒廠、董事總經理何裕宏，及劉國滄等人參與。
台南的藍晒圖最早出現在2004年的海安路上，藍白色的構圖吸引眾人的目光，也成為遊客最喜愛的拍照打卡景點之一， 2013年藍晒圖被迫塗銷，讓許多人感到遺憾，市府文化局隔年在藍晒圖文化園區推出規模更大的新版本，時隔10年，在酒廠的贊助下，再推出全新的《梯屋藍晒圖 Stairway Blueprint》。
3.0版本利用園區內原本的天台加以改造，劉國滄表示，結合建物本身現有的樓梯與拱形平台為元素，把錯視覺的平面效果空間立體化，並一如藍晒圖系列所強調的「街區裡的藝術品」的精神，創造了焦點畫面的互動參與模式，不論觀者從哪個角度、上下左右顛倒觀看切入皆可成立的構圖。
黃偉哲表示，此次公私部門跨界合作的成功，顯現台南是實現創意、扶植品牌的夢想之地，疫情過後，也歡迎全國朋友來訪園區 ，看看持續進化的藍晒圖，一起遊走於時間與空間的邊界。
展覽空間「SPEY Art Space」開幕展「激韵 蔚蔚然相糾」由南藝大藝術史學系教授許遠達策展，展出劉國滄及新銳藝術家侯忠穎、張驊作品，展覽時間：4月20日(四)到5月28(日) ，開放時間：每周五到日(下午1點到晚上7點)，免費入場，專人導覽：每周六、日，每場次30分鐘，每場次12人(採線上預約)，場次預約https://maac.io/22Ngi。
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