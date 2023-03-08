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婦女節南市有禮 南瀛天文館女性免費 星象劇場看個夠！
今天是 3月8日國際婦女節，台南市教育局南瀛天文館推出女性限定專屬優惠，兒童科學館則於3月11及12日推出「親子科學遊戲區」免費入場優惠，不僅省荷包更能長知識。台南市家庭教育中心則於3月起為女性貼心規畫一系列線上學習課程，教育局提醒所有姊妹們相揪參加多元的社教活動，讓身心都得到禮遇。
教育局表示，3月8日婦女節當日，凡女性朋友前往大內的南瀛天文館，不只能免費參觀天文展示館，也能不限場次免費觀賞2D或3天域球幕的「星象劇場」，歡迎全國女孩們到大內走跳學天文，但請先至售票處索票。另位於北區的兒童科學館則於3月11日(六)及3月12日(日)，推出親子科學遊戲區「女性」免費入場優惠。
教育局長鄭新輝說，南市家庭教育中心為響應國際婦女節，今年3月、6月及9月規畫3場線上學習課程，第一場線上講座已於3月5日辦理完畢，邀請寬欣心理治療所蕭逸琳臨床心理師來和學員分享「成為媽媽之路~守護孕產心理健康」，共計有50位學員上線學習，並於課程結束後並抽出4位幸運兒，將獲得教養專書1本。
透過講師深入淺出的帶領，課程內容從孕前、孕期至產後照護及親子心理健康、身心調適、壓力調適、情緒困擾等相關知能，協助新手爸媽學習如何調適擁有新生兒的過渡期，相信爸媽們的育兒之路會更easy，陪伴家中小寶貝共同成長。
南瀛科教館館長何秋蓮表示，3月有許多天象奇景，千萬別錯過「金星合木星」、「穀神星衝」及21世紀裡僅有3次機會能看到的「月掩金星」。歡迎大家可至南瀛天文館官方網站查詢活動消息或洽詢電話06-5761076；兒童科學館導覽，可至官方網站查詢，洽詢電話06-2224583。
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