快訊

馬祖國軍沒肉吃事件 背後是軍方危機處理與訓練問題

遺產不給配偶子女給朋友行嗎？一表看懂「特留分占比」 弄清楚繼承順序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦女節南市有禮 南瀛天文館女性免費 星象劇場看個夠！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市迎接婦女節，兒童科學館，推出親子科學遊戲區「女性」免費入場優惠。圖／擷取畫面
台南市迎接婦女節，兒童科學館，推出親子科學遊戲區「女性」免費入場優惠。圖／擷取畫面

今天是 3月8日國際婦女節，台南市教育局南瀛天文館推出女性限定專屬優惠，兒童科學館則於3月11及12日推出「親子科學遊戲區」免費入場優惠，不僅省荷包更能長知識。台南市家庭教育中心則於3月起為女性貼心規畫一系列線上學習課程，教育局提醒所有姊妹們相揪參加多元的社教活動，讓身心都得到禮遇。

教育局表示，3月8日婦女節當日，凡女性朋友前往大內的南瀛天文館，不只能免費參觀天文展示館，也能不限場次免費觀賞2D或3天域球幕的「星象劇場」，歡迎全國女孩們到大內走跳學天文，但請先至售票處索票。另位於北區的兒童科學館則於3月11日(六)及3月12日(日)，推出親子科學遊戲區「女性」免費入場優惠。

教育局長鄭新輝說，南市家庭教育中心為響應國際婦女節，今年3月、6月及9月規畫3場線上學習課程，第一場線上講座已於3月5日辦理完畢，邀請寬欣心理治療所蕭逸琳臨床心理師來和學員分享「成為媽媽之路~守護孕產心理健康」，共計有50位學員上線學習，並於課程結束後並抽出4位幸運兒，將獲得教養專書1本。

透過講師深入淺出的帶領，課程內容從孕前、孕期至產後照護及親子心理健康、身心調適、壓力調適、情緒困擾等相關知能，協助新手爸媽學習如何調適擁有新生兒的過渡期，相信爸媽們的育兒之路會更easy，陪伴家中小寶貝共同成長。

南瀛科教館館長何秋蓮表示，3月有許多天象奇景，千萬別錯過「金星合木星」、「穀神星衝」及21世紀裡僅有3次機會能看到的「月掩金星」。歡迎大家可至南瀛天文館官方網站查詢活動消息或洽詢電話06-5761076；兒童科學館導覽，可至官方網站查詢，洽詢電話06-2224583。

台南市迎接婦女節，今天女性朋友前往大內的南瀛天文館，免費看個夠。圖／擷取畫面
台南市迎接婦女節，今天女性朋友前往大內的南瀛天文館，免費看個夠。圖／擷取畫面

南瀛天文館 教育局 婦女節

延伸閱讀

防治禽流感 南市阻疫病傳播造成產業損失

2歲專班廁所有問題？ 南市：符合法規設置會協助更完善

民進黨南市黨部設LINE資通平台 建構新戰略迎戰大選

顏色過於鮮艷、口感過於Q彈都要當心 南市環局嚴管食安風險化學物質

相關新聞

嘉縣將建防災教育館及防災應變中心 翁章梁率團參訪東京都觀摩交流　

嘉義縣消防局長呂清海組團赴日交流，加強防災交流，強化雙方危機應變效能，6日至10日共5天，參訪橫濱市政府危機管理部等單位...

嘉義市建置YouBike成效佳吸引太保市取經 嘉縣優先建置4鄉鎮市

嘉義市公共自行車YouBike，2020年12月啟用至今不到3年，使用率高，成效佳，上周吸引鄰近嘉縣治太保市新科市長鄭淑...

台南牡蠣養殖喜迎好收成 期待老天下雨長更壯

台南市過去3年安平、南區普遍發生蚵仔疑受病蟲害侵襲，大量死亡情形，許多蚵農收成不到5成，紛紛減少養殖面積，過去養殖棚數9...

婦女節南市有禮 南瀛天文館女性免費 星象劇場看個夠！

今天是 3月8日國際婦女節，台南市教育局南瀛天文館推出女性限定專屬優惠，兒童科學館則於3月11及12日推出「親子科學遊戲...

結束牡蠣養殖浮具汙染 台南用PE塑膠取代發泡浮具

蚵棚保麗龍等發泡型浮具因會碎裂成細末危及海洋環境，原規畫去年禁用，因有反對聲音而暫緩，為鼓勵蚵農使用PE塑膠浮具，市府今...

市容新風貌 台南新營綠圳步道營造驚喜

位貫串台南新營市區的新營綠圳步道，在市政府都發局重新植栽新樹種營與改善設施，除營造新風貌，更添綠意盎然，成為居民休憩好去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦